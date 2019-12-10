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Dede mirası atlı sporu yaşatıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta gençlere at biniciliği ve atlı spor dalları eğitimi veren Muhsin Kılıçsallayan, 'dede mirası' dediği atlı sporu yaşatmaya çalışıyor.

Dede mirası atlı sporu yaşatıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta gençlere at biniciliği ve atlı spor dalları eğitimi veren Muhsin Kılıçsallayan, 'dede mirası' dediği atlı sporu yaşatmaya çalışıyor.


Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesinde yaşayan Kılıçsallayan, geniş bir araziye kurduğu atlı spor tesisinde 4 yıldır at biniciliği, cirit, atlı okçuluk gibi spor dallarını gençlere öğretiyor. Farklı cinste 20'ye yakın atının olduğunu söyleyen Kılıçsallayan, "Dedemin atı vardı, babamın ve şimdi de benim atım var. Geçmişten günümüze atçılığı çok seviyoruz. Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübü'nü kurduk ve yaklaşık 3-4 yıllık bir mazimiz var ve 20 tane atımız var. Kahramanmaraş'taki gençlerimize unutulmuş eski ata dede sporlarımızı atlı cirit, atlı okçuluk, eriniş ve gökbörü gibi sporları gençlerimize alıştırmaya çalışıyoruz. Benim 20'ye yakın sporcum var ve hafta sonları burada bu eğitimleri veriyoruz. Örneğin burada engelli çocuklara atlı terapi sporu yapabiliriz. Bu konuda tecrübeli eğitmenimiz de var. Kahramanmaraş'ta ortaklaşa Türkiye geneli at yarışları bölge şampiyonası düzenledik ve rahvan atlarıyla düzenledik. Ancak çok rağbet görmedi, çünkü burada yol sorunumuz var ve yolumuz da inşallah yakın zamanda yapılacak" ifadelerini kullandı.


Atlı spor eğitmeni Musa Kazım Kılıçsallayan, "Günümüzde gençlerin bir çoğu sanal alemde geziniyor. Bizler de atlı sporları yaşatmak ve tanıtmak adına çaba gösteriyoruz. Gençlerin atalarından kalan bu mirasa sahip çıkması sevindirici" dedi.


Ata binmeyi sevdiğini söyleyen Yusuf Eren Çam ise, sık sık ata binmeye geldiğini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
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