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Dede mirası makine ile dibek kahvesi üretiyor - Son Dakika

Dede mirası makine ile dibek kahvesi üretiyor

04.01.2022 11:14

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kahve üreticisi ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Ömer Börekçi, dedesinin 30 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptığı makineyle mesleğini sürdürüyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kahve üreticisi ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Ömer Börekçi, dedesinin 30 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptığı makineyle mesleğini sürdürüyor.

29 yaşındaki Börekçi'nin, Umurbey Mahallesi'ndeki imalathanede diğer aile bireyleriyle ürettiği dibek kahvesi, lezzetiyle adından söz ettiriyor.

Çocukluğundan bu yana içinde olduğu mesleğinde dükkanı 10 yıldır kendisi işleten Börekçi, günlük 100 kilogram ürettiği kahveyi ilçenin yanı sıra İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok kente gönderiyor.

Ömer Börekçi, AA muhabirine, adını taşıdığı dedesi ile babası Hüseyin Börekçi'den miras kalan kahve imalatçılığını üçüncü kuşak olarak sürdürdüğünü söyledi.

Dedesinin makinesiyle üretim yaptığını belirten Börekçi, "1999 yılında vefat eden dedem gençlik yıllarında İzmir'deki tersanelerde çalışmış. Dibek kahvesini ilk kez o dönemlerde tatmış. Gediz'e döndüğünde tersanecilikten gelen ustalığıyla dibek kahvesi üretimi için bu makineyi yapmış. Daha sonra kahve imal etmeye başlamış." dedi.

Börekçi, dedesinin babasına öğrettiği kahve imalatını kültürel miras olarak kabul ederek geleneksel yöntemlerle sürdürdüğünü aktardı.

Kahvesinin çok beğenildiğini anlatan Börekçi, şöyle konuştu:

" Brezilya'dan temin edilen kahve çekirdekleri 1,5 saat kavrulduktan sonra dedemin makinesinde tokmakla vurularak yağlanıncaya kadar dövülüyor. Oyularak oluşturulan dibek taşında kahve çekirdekleri 100 kilogramlık krom çelik tokmakla yaklaşık 45 dakika dövülerek yağlandırılıyor. Böylelikle kahvenin tat ve aroması daha çok açığa çıkarılıp ipeksi ve yumuşak bir tat elde ediliyor. Dövülen kahve, eleme makinesinde elendikten sonra günlük taze olarak kahveseverlere sunuluyor."

"Bu kahveyi içmek için ilçe dışından geliyorlar"

Gediz çarşısında kahvehane işleten Ersan Yıldız ise yaklaşık 30 yıldan beri aynı kahveyi pişirerek müşterilerine sunduğunu anlattı.

Yıldız, ilçe dışından özellikle bu kahveyi içmek için dükkanına birçok kişinin geldiğini belirtti.

Esnaf Mehmet Ali Karaoğlan da dibek kahvesinin aromasının uzun yıllardan beri hiç değişmediğini, dükkanına gelen misafirlerine bunu mutlaka tattırdığını ifade etti.

Dede mirası makine ile dibek kahvesi üretiyor
Dede mirası makine ile dibek kahvesi üretiyor
Dede mirası makine ile dibek kahvesi üretiyor

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İstanbul, Kütahya, İzmir, tat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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