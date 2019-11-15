Dede pilavı 96 yaşına girdi

Nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göçen Selanik göçmenleri tarafından Bağcılar'da 1923 yılından beri sürdürülen Geleneksel Türbe Dede Pilav Günü, 96 yaşına girdi.



Bağcılar'da 96 yıldır yaşatılan Türbe Dede Pilav Günü'nde her yaştan ve kökenden 15 bin vatandaş bir araya geldi. Bağcılar Belediyesinin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe İstanbul'un dört bir yanından 15 bin kişi katıldı. Dede pilavının tadına bakmak isteyenler Hasan Gürsu Camii'nin etrafından uzun kuyruklar oluşturdu. Cami bahçesinde kalabalığın yaptığı duanın ardından 120 küçükbaş hayvanın etinden yapılan kavurma ve 1.5 ton pirinçle yapılan pilav davetlilere ikram edildi.



"O zamanlar yokluk vardı, koyun eti yerine tavuk yerdik"



Geleneksel Pilav Günü'ne katılan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, beraberindekiler ile birlikte kazanın başına geçip vatandaşa etli pilav dağıttı. Etkinliğe katılan 86 yaşındaki Yıldız Sarıyer, "Çocukluğumuzda Türbe Dede Pilavı bize bayram gibi gelirdi. Sabah uyanınca heyecanla öğlen olmasını beklerdik. Anne babamızın elinden tutar bu alana gelirdik. Komşularımızla birlikte bize verilen ikramlardan yerdik. O zamanlar yokluk vardı. Koyun eti yerine tavuk yerdik. Pirinç yerine de evleri tek tek dolaşıp pişirmek için bulgur toplardık. Pilav pişerken kazanların başında izlerdik. Şimdi bolluk bereket var. İstediğin kadar yiyebiliyorsun. İnşallah hayatta olursam seneye de buraya geleceğim" dedi. - İSTANBUL