Son Dakika Haberleri: Dede torun birlikte dövüş sporu yapıyor
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Dede torun birlikte dövüş sporu yapıyor

20 dakika önce

BOLU'da yaşayan dede ve torun aynı spor salonunda iki farklı dövüş sporu ile ilgileniyor.

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BOLU'da yaşayan dede ve torun aynı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunda iki farklı dövüş sporu ile ilgileniyor. Durmuş Bağcı (60) muay thai yaparken, Ceren Bağcı (10) ise karate yapıyor.
Bolu'da, 5'inci sınıf öğrencisi Ceren Bağcı, 2 yıl önce Bolu Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ücretsiz karate kursuna yazıldı. 6 torunundan biri olan Ceren'i karate kursuna götüren dede Durmuş Bağcı, bu sırada kendisi de heveslenerek muay thai kursuna katıldı. Dede ve torunu haftanın 3 günü Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait 17 Temmuz Spor Salonu'nda Bolu Belediyespor Kulübü bünyesinde spor yapıyor.
Durmuş Bağcı haftanın 3 günü spor yaptığını ifade ederek, "Çocukluktan beri hevesim vardı ama burada bir senedir yapıyorum. Torunumla birlikte geliyoruz. Torunum haftada 2 gün geliyor, ben 3 gün geliyorum. Evde de bazen ikimiz yapıyoruz. Parka çıkıp, parkta yapıyoruz. Çok güzel bir his herkese tavsiye ederim" dedi.
'HERKESİN KENDİNİ SAVUNMASI GEREKİYOR ÖZELLİKLE KIZLARIN'
Ceren Bağcı dedesiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, "Karate ile uğraşıyorum. Dedem bana destek oluyor, ben de ona destek oluyorum. Birlikte karate ve muay thai yapıyoruz. Ben dedemi alıştırdım. Buradaki antrenmanların dışında da birlikte çalışıyoruz. Bazen parkta çalışıyoruz. Burada bir şeyler öğreniyorum. Kendimi savunmayı öğreniyorum. Herkesin spor yapmasını öneriyorum. Çünkü herkesin kendisini savunması gerekiyor, özellikle kızların" diye konuştu.
'7'DEN 70'E HERKESE HİTAP EDİYORUZ'
Dede ve torununun antrenörü Emrah Sarıcaer ise, "Kurslarımız tamamen ücretsiz. Herhangi bir yaş grubuna hitap etmiyoruz. 7'den 70 herkese hitap ediyoruz. Ceren bizimle çalışıyor. Bu sayede Ceren'in dedesiyle çalıştık. Sonra ona da spor yaptırmak için belli telkinlerde bulunduk. O da muay thai sporuna karar verdi. Biz de onu o sporda değerlendirdik. Sporun hiç bir şekilde yaşı yok. Spora herkesi bekliyoruz. Spor sağlıktır, disiplindir." dedi.


Torun, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
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