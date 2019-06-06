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Dede torun çalınan sosyal medya hesaplarına kavuştu

38 dakika önce

Eskişehir'de, topladıkları mavi kapaklar ile engellilere umut ışığı olan 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 17 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş'ın çalınan sosyal medya hesapları geri alındı.

Dede torun çalınan sosyal medya hesaplarına kavuştu, System.String[]
Eskişehir'de, topladıkları mavi kapaklar ile engellilere umut ışığı olan 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 17 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş'ın çalınan sosyal medya hesapları geri alındı.

Dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından mavi kapak toplayarak engellilere umut ışığı olmaya çalışan dede ile torununun sosyal medya hesapları çalınmıştı. Hesabının çalınmasından sonra durumu fark eden hesap takipçileri, hesabı çalan şahsa 'ifşa edileceksin' gibi mesajlar attılar. Dede-torunun durumu polis ekiplerine iletmesi ve basında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabını çalan şahıs yakalanacağını düşünerek farklı bir hesaptan çaldığı hesaba kullanıcı adı ve şifresini geri attı. Konuyla ilgili İHA'ya açıklama yapan Melike Sarıtaş, hesaplarını çalan kişi veya kişileri bulmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Sarıtaş, "Hesabımız çalındıktan sonra duyarlı takipçilerimiz çalana ifşa edileceksin diye mesajlar attı. Dün polise ilettiğimizde akşam saatlerinde olay çözüme kavuştu. Hesabımı çalan hesabı verdi. Benim yaşlarımda olduğunu düşünüyorum. Farklı bir hesap üzerinden bana şifremi attı. Bu işin ucunu asla bırakmayacağız. Bu hırsızı bulmak için her şeyi yapacağız. Başka hesapları da çalıyormuş. Bu hesabı bulabilirsek dava açmayı düşünüyorum ve eğer tazminat kazanırsak yine tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:30 Kaynak: İHA
Aydoğan, Torun, Eskişehir, 3. Sayfa
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