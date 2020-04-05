Dede ve torunlarından 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

KIRIKKALE'de Halil Gökdemir (78), 2 torunu ile birlikte vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 15 torunu olan Halil Gökdemir, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü için getirilen sokağa çıkma yasağına uyarak, evinde kalıyor. Gökdemir, uzmanların 'evde kal' çağrısına destek vermek için torunları Halil Gökdemir (19) ve Erol Efe Gökdemir (12) ile birlikte video çekti. Ellerinde 'Evde kal Türkiye' yazılı kağıt bulunan dede ve torunları, 'evde kal' çağrısına destek verdi. Videoda Halil Gökdemir, "Cumhurbaşkanımızın 65 yaş ve üstü kuralına uyuyoruz" dedi. Torunu Erol Efe ise, "Sevdiklerimiz ve çevremiz için evde kal Türkiye, evde kal Kırıkkale" diye seslendi.