Dede ve torunu buz tutan boruya sıkışan kedi için seferber oldu - Son Dakika

Erzurum'da buz tutan bahçe borusunun içerisinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için dede ve torunu seferber oldu. İkili çekiç ve murçla buzu kırarak kediyi kurtardı. Soba kenarında ısınınca kendine gelen kediyi gören 11 yaşındaki Emirhan hüngür hüngür ağladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise dede ve torunu evinde ziyaret ederek duyarlılıklarından dolayı onlara teşekkür edip hediye verdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Cevat Çınar (51) isimli vatandaş torunu Emirhan Çınar'ın (11) bahçe borusundan kedi sesi geldiğini duyması ve haber vermesi üzerine harekete geçti. Boru içerisinde sıkışan kedinin çıkacağı alanın buzla kaplandığını gören Çınar eline aldığı çekiç ve murçla dakikalarca kediyi kurtarmak için mücadele etti. Buzu kırmayı başaran Çınar yavru kediyi donmak üzereyken kurtarmayı başardı.

Ölmek üzere olan kediyi hemen soba kenarında ısıtan dede ve torunu dakikalarca kedinin kendine gelmesini bekledi. Isındıktan sonra hareketlenen kediyi gören Emirhan Çınar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kedi yemeğini yedikten sonra ise evden çıkarak gözden kayboldu.

Kedi ölecek diye çok korktuğunu ifade eden Emirhan Çınar, "Ben top oynadıktan sonra eve döndüm. Kedi sesleri duydum bahçemizde. Kediyi duydum ilk önce kendim kırmaya çalıştım. Buzu kıramayınca dedeme haber verdim. Dedem geldi kırıp çıkardı. Kedi kendine gelmeyince ölecek diye ağladım. Sonra kendine geldi. Kedi yemeğini yedikten sonra kaçıp gitti" dedi.

Kediyi kurtarırken çok heyecanlandığını belirten Cevat Çınar, "Ben evdeydim, torunum çağırınca geldim. Baktım borunun içi buzla kaplanmış. Sürünerek girmiş içeri kedi öyle duruyordu. Ben indim hemen çekiç ve demir aldım. Vurarak kırdım orayı, ama çok heyecanlandım. Elimle kırılan yerden kediyi çıkartıp aldım. Eve çıkarttım. Sobaya hemen kömür atıp yanına kediyi uzattım. Kedi kendine gelince titremeye başladı. Saç kurutma makinesi ile kurttum. Sonra kedi kaçtı. Şoktadır diye tuttum getirdim. Ama yine durmadı kaçtı gitti" açıklamalarında bulundu.

Belediye Başkanı ziyaret etti

Öte yandan sosyal medyada dede ve torunun kediyi kurtardığı anları izleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise dede ve torunu evlerinde ziyaret ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca Orhan, dede ve torununa hediyede vermeyi ihmal etmedi.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının çığlığına ses veren dede ve torunu duyarlıklarından dolayı tebrik ettiğini kaydeden Başkan Orhan, " Bugün çok güzel bir olay yaşadık. Sosyal medyadan videoları izledim. Emirhan'ın sesi duymasıyla dedesiyle birlikte bir takım caba sarf etmişler. Cevat amca yetişmiş hemen kediyi kurtarmış. Bu bizi çok duygulandırdı. Bu tip duyarlılıklar herkes tarafından bilinmesi gerekli. Erzurum çok soğuk ve hayvanların yardıma muhtaç olduğu zamanlardayız. Bizlerde belediye olarak sürekli bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımızın da bu duyarlılığı bizi çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde minik bir kedi hayata tutundu" diye konuştu. - ERZURUM