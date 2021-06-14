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Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu - Son Dakika

Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu

14.06.2021 10:01

Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu Çalınan 30 araç alabilecek mavi kapakları polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu Polis önce kameralardan şüpheliyi yakaladı, ardından 30 torba kapağı bulup sahiplerine teslim etti Torun Melike Sarıtaş: "İyilik er ya da geç yerini...

Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu

Çalınan 30 araç alabilecek mavi kapakları polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu

Polis önce kameralardan şüpheliyi yakaladı, ardından 30 torba kapağı bulup sahiplerine teslim etti

Torun Melike Sarıtaş:

"İyilik er ya da geç yerini buldu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yıllardır topladıkları mavi kapakla yüzlerce tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahipleri ile buluşturan dede torunun çalınan 30 araç alabilecek mavi kapakları polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu.

Eskişehir'de 13 yıldır torunu Melike Sarıtaş ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak toplayan 73 yaşındaki Halit Aydoğan, geçtiğimiz gün de yıllardır yaptığı gibi bir tanıdığından gelen ve içerisinde binlerce mavi kapak olan torbaları evinin önüne indirdi. Torunu Melike, heyecanla dedesinin evinin önünde duran ve belki de 30 engelli bireye umut olabilecek binlerce mavi kapakla dolu torbaların videosunu çekti. Sonrasında torbaların yanından kısa süreliğine ayrılan dede ve torun, evin önüne tekrar geldiklerinde mavi kapaklarla dolu yaklaşık 30 torbanın ortadan kaybolduğunu görünce üzüntü ve şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdı. Hırsızların binlerce mavi kapakla dolu torbaları çalıp geride tek bir mavi kapak bırakarak olay yerinden uzaklaştığını anlayan Halit Aydoğan, polisi aradı. Yaşanan üzücü olayı polis ekiplerine anlatırken gözyaşlarını tutamayan yardımsever dede-torun, çalınan kapaklarının geri getirilmesini polis ekiplerinden istedi.

Asayiş ekipleri çalışma başlattı

Olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Öncelikle mahallede bulunan kameraları inceleyen ekipler, tespit ettikleri bir şüphelinin gidiş istikametini mobese ile takip etti. Ardından şüphelinin yabancı uyruklu olduğunu belirleyen ekipler, aracının brandasını değiştirdiği sırada yakaladı. Gözaltına alınan M.T.A.'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kapaklar dede ve torunun evine getirildi

Polis ekipleri şüpheliyi yakaladıktan sonra kapakların da bulunduğu yeri tespit etti. Kapakları alan ekipler polis aracı ile dede ve torununun evine geldi. Burada araca yüklenen kapaklar yeniden dede Halit Aydoğan ile Melike Sarıtaş'a teslim edildi. Mutlu olan ikiliden dede Aydoğan, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

"En kısa sürede bulup getirdiler"

Kapakların bulunmasına sevinç gözyaşı döken dede Halit Aydoğan, "Allah emniyetimizden razı olsun. İğne ile kuyu kazar gibi çalışıp bulup getirdiler. Bugün sevinçten ağlıyorum. Ben 81 milyon kardeşimi sevindiriyorum. Kardeşlerim için seviniyorum. Bir adım fazla attıracağım için mutluyum. Bulunmasından çok fazla ümidim yoktu. En kısa sürede buldular. Çok sevinçliyim" dedi.

"İyilik er ya da geç yerini buldu"

Torun Melike Sarıtaş ise, kapaklarının bulunmasının ardından mutlu olduğunu ifade ederek, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Pek ümitli değildik. Alan çoktan götürmüştür diye düşündük. Emniyetimiz, basın mensupları sağ olsun en kısa sürede bulup getirdiler. Valimiz Erol Ayyıldız'a, Emniyet Müdürümüz Engin Dinç'e çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Bu kapaklarla bir sürü engelliye adım attıracağız. Onların özgürlüğe açılan penceresi olacağız. Bizim ve onların umutlarını çalmışlardı ama iyilik er ya da geç yerini buldu."

Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu
Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu
Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu
Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu
Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu
Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu
Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu

Eskişehir, Engelli, Aydoğan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu - Son Dakika


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