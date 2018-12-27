Dede ve Torunun Kar Topu Eğlencesi
1 saat önce
- Kar yağışı Ekiplerin kar temizlemesi Vatandaşlardan Halit Sefertaş ve torununun kar topu oynaması Halit Sefertaş ile röportaj Kardan adam yapan vatandaşlar Kars Kars'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 1, ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 6, Sarıkamış'ta 38, Susuz'da 6 köy...
- Kar yağışı
Ekiplerin kar temizlemesi
Vatandaşlardan Halit Sefertaş ve torununun kar topu oynaması
Halit Sefertaş ile röportaj
Kardan adam yapan vatandaşlar Kars
Kars'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 1, ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 6, Sarıkamış'ta 38, Susuz'da 6 köy yolu olmak üzere 54 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.
İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele ettiği şehirde Kars Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.
Yollardaki bazı sürücülerin de buzlanma ve kar sebebiyle güçlük yaşadığı kentte, okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı çocuklar da kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:32 Kaynak: AA
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