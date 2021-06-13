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Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı - Son Dakika

Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı

13.06.2021 12:15

Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı Torunu ile birlikte yardım için topladığı mavi kapakları çalınan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı 30 engelli bireye umut olabilecek 30 bin kapaktan geriye tek bir kapak kaldı Eskişehir'de...

Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı

Torunu ile birlikte yardım için topladığı mavi kapakları çalınan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı

30 engelli bireye umut olabilecek 30 bin kapaktan geriye tek bir kapak kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yıllardır topladıkları mavi kapakla yüzlerce tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahipleri ile buluşturan dede torunun son topladığı 30 araç alabilecek mavi kapaklar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Eskişehir'de 13 yıldır torunu Melike Sarıtaş ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak toplayan 73 yaşındaki Halit Aydoğan, geçtiğimiz gün de yıllardır yaptığı gibi bir tanıdığından gelen ve içerisinde binlerce mavi kapak olan torbaları evinin önüne indirdi. Torunu Melike, heyecanla dedesinin evinin önünde duran ve belki de 30 engelli bireye umut olabilecek binlerce mavi kapakla dolu torbaların videosunu çekti. Sonrasında torbaların yanından kısa süreliğine ayrılan dede ve torun, evin önüne tekrar geldiklerinde mavi kapaklarla dolu yaklaşık 30 torbanın ortadan kaybolduğunu görünce üzüntü ve şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdı. Hırsızların binlerce mavi kapakla dolu torbaları çalıp geride tek bir mavi kapak bırakarak olay yerinden uzaklaştığını anlayan Halit Aydoğan, polisi aradı. Yaşanan üzücü olayı polis ekiplerine anlatırken gözyaşlarını tutamayan yardımsever dede-torun, çalınan kapaklarının geri getirilmesini ve çalan kişilerin cezalandırılmasını istiyor. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri ise yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bunu yapanların vicdanı olsa bize getirip kapak verirler, adalet gerekeni yapsın"

Yıllardır torunu ile birlikte ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalye alabilmek adına mavi kapak toplayan Halit Aydoğan, "Bugün sabah saatlerinde valilikten bir tanıdığımızın elinde kapak varmış onu almaya gittik. Kapakları alıp geldik, torunumla birlikte pazartesi günü de kapakları verip tekerlekli sandalyeyi alacaktık. Torunum evin önünde videosunu çekmişti. Torunum bir süreliğine ayrıldı ve ben bir patırtı duydum. Dışarıya bir çıktım ne kapak var ne çuval. Çok fazla kapak vardı. 3 tekerlekli bir elektrikli bisikletle alıp gitmişler. Bu işi bu mahallede yapıyorlar. Başkalarının bahçesinden de eşya alıp götürüyorlar. Biz bu işi yardım için yapıyoruz. Bize kimse dokunmasın. Bunu yapanların vicdanı olsa bize getirip kapak verirler. Adalet gerekeni yapsın onlar için" ifadelerini kullandı.

"30'dan fazla sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine kavuşturabilecektik"

Dedesiyle mavi kapak toplayarak sürdürdükleri kampanyada Türkiye'de birinci olduklarını belirten 18 yaşındaki Melike Sarıtaş ise, başlarından geçen olayı şu sözlerle aktardı:

"Biz dedemle 13 yıldır bu kampanya içerisindeyiz ve şu anda Türkiye 1'incisiyiz. 500'den fazla insana tekerlekli sandalye yardımında bulunduk. Buradaki kapaklarımızla birlikte ve çalınan kapaklarımızla birlikte biz 30'dan fazla sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine kavuşturabilecektik. Başımıza gelenden dolayı çok üzgünüz. Ben dedemlere yeni gelen kapakların videosunu çekmek için gelmiştim. Evin önünde 30 çuval kapak vardı, ben de onları görüntüledim. Videoya çektikten 5 dakika sonra dedemden ayrılırken mahallede kapak toplamak için yola çıkmıştım. Bir tane muhtemelen hurdacı, yeşil bir elektrikli bisiklet gördüm. Bana uzun süre baktı ama ben belki tanıdığına benzetmiştir dedim. Hemen sonra dedemden 'kapaklarımız çalındı' diye telefon geldi. Hemen koşa koşa dedemin yanına geldim. Sonra polis geldi ve gerekli işlemleri yaptı."

"Artık iyilik yapan insanlara kötülük bulaştırmasınlar"

Topladıkları kapaklar çalınmasaydı 30'dan fazla ihtiyaç sahibi engelli bireye tekerlekli sandalye bağışlayabileceklerini, ancak bu hırsızlık olayı yüzünden kampanyanın aksadığını söyleyen Melike Sarıtaş, "Artık iyilik yapan insanlara kötülük bulaştırmasınlar. Daha önce de başımıza böyle şeyler geldi. Biz iyilikle uğraşırken insanlar neden bu kadar kötülükleri çoğaltmaya çalışıyor bunları sorguluyorum. Biz bu kapakları verebilseydik 30'dan fazla insanın mutluluğuna vesile ve özgürlüğe açılan penceresi olacaktık. Fakat onlar yüzünden şu anda olamıyoruz" diyerek yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı
Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı
Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı
Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı

Eskişehir, Engelli, Aydoğan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dede ve torunun mavi kapak kampanyasına hırsız engeli...Hırsızlar 30 engellinin hayalini çaldı - Son Dakika


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