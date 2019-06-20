Son Dakika Haberleri: Dede ve torununa özel ödül
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Dede ve torununa özel ödül

1 saat önce

Topladıkları mavi kapaklarla 221 engelliye umut ışığı olan dede ve torununa özel bir ödül verildi.

Dede ve torununa özel ödül, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen olan Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumunda Eskişehirli Halit Aydoğan ve Melike Sarıtaş da yer aldı.

Eskişehir'den Ankara'ya giderek sempozyuma katılan dede ve torununa Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir adet tablo ve tablet hediye edildi. Tablonun engelli çocuklar tarafından yapıldığı ve güzel bir tablo olduğu öğrenildi.

Ödül töreni sonrasında kısa bir açıklama yapan Melike Sarıtaş, "Biz bu işi ödül almak için yapmıyoruz ancak ödül almak bizi daha çok heveslendiriyor. Bir adet tablet ve engelli kardeşlerimizin yaptıkları muhteşem bir tablo hediye edildi. Bizi de unutmadıkları için tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu ödülleri de tüm engelli dostlarımız adına alıyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
Ankara, Eskişehir, Güncel
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