Dede ve torununa özel ödül

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen olan Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumunda Eskişehirli Halit Aydoğan ve Melike Sarıtaş da yer aldı.

Eskişehir'den Ankara'ya giderek sempozyuma katılan dede ve torununa Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir adet tablo ve tablet hediye edildi. Tablonun engelli çocuklar tarafından yapıldığı ve güzel bir tablo olduğu öğrenildi.

Ödül töreni sonrasında kısa bir açıklama yapan Melike Sarıtaş, "Biz bu işi ödül almak için yapmıyoruz ancak ödül almak bizi daha çok heveslendiriyor. Bir adet tablet ve engelli kardeşlerimizin yaptıkları muhteşem bir tablo hediye edildi. Bizi de unutmadıkları için tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu ödülleri de tüm engelli dostlarımız adına alıyoruz" dedi.