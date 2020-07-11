Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı - Son Dakika

Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı

Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardıANTALYA'nın Demre ilçesinde, iş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, dedesinden kalan ve çürümeye terk edilen 70 yıllık traktörü, 10 bin dolar harcayıp, orijinal haline getirdi.

Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı

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ANTALYA'nın Demre ilçesinde, iş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, dedesinden kalan ve çürümeye terk edilen 70 yıllık traktörü, 10 bin dolar harcayıp, orijinal haline getirdi. Traktör, görüntüsü ve sesiyle ilgi odağı oluyor.

Demre'ye ilk traktör, 1950 yılında iş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu'nun dedesi Ali Yılmaz tarafından getirildi. O dönem karayolu olmadığı için deniz yoluyla getirilen Alman malı traktör, köylülerin ilgi odağı oldu. 'Fendi Dieselross' marka traktörü, 1980'li yılların başına kadar tarlaları, bahçeleri sürme işinde kullanıldı. Yeni model ve daha hızlı traktörler çıkınca emekliye sevk edilen traktör, bir köşeye bırakıldı.

İş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, 4 yıl önce dayısı ve aynı zamanda kayınpederi olan Ferit Yılmaz'dan traktörü istedi. Bayraktaroğlu, 30 yıl yağmur ve güneş altında çürümeye terk edilen traktörü yaşama döndürmek için harekete geçti. Traktörü Demre Sanayi Sitesi'ne taşıyan Bayraktaroğlu, motor ve traktör ustası Ali Öktem'e teslim etti. İkili, internette araştırma yaparak traktörün orijinali hakkında bilgi topladı. Önce temizlenen traktörün tüm motor aksamı yağlandı. Usta Ali Öktem, eksik parçaları tamamladı. Günümüzde üretilen lastiklere uygun jantlar takılan traktör, orijinal rengine boyandı.

4 YIL ÖNCE HAREKET ETTİRİLDİ

4 yıl önce yeniden hareket ettirilen traktörün tek eksiği, evrakı olmadığı için ruhsat ve plaka alınamaması. Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, aldığı özel izinle Demre caddelerinde nostaljik turlar atıyor. Bayraktaroğlu, bazen de saatte 20 kilometre hız yapabilen traktörün arkasına su tankeri takarak, bahçedeki zeytinleri suluyor. Traktörü bazen eşi Dilek Bayraktaoğlu, bazen de oğlu Hüseyin Bayraktaroğlu kullanıyor. Traktör, üstü kapalı olarak Bayraktaroğlu'nun sahibi olduğu akaryakıt istasyonu önünde sergileniyor. İlginç görüntüsü ve sesiyle ilgi odağı olan traktör, insanlara geçmişe yolculuk yaptırıyor.

'SATMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, traktörün 1950 model olduğunu belirterek, " Almanya'da üretilmiş. Dedem Ali Yılmaz tarafından Demre'ye kazandırılan ilk traktör. O dönem Demre'de karayolu bağlantısı olmadığı için deniz yoluyla buraya gelmiş. Bütün köylüler merak içinde traktörü görmeye gelmişler. Bugünün parasıyla yaklaşık 3 milyon TL gibi bir değere alınmış. 1980 yılına kadar hizmet görmüş. O dönemde yeni model traktörler çıkınca, bu atıl duruma düşmüş. Yaklaşık 30 yıl yağmur altında bekledikten sonra, ben değerini anlayarak Demre Sanayisi'nde yaklaşık 10 bin dolar masrafla bu hale getirdim. Bütün parçaları orijinal. Bu traktörü para karşılığı satmam mümkün değil. Demre'ye açılacak Tarım Müzesi'ne bağışlamak istiyorum. Gelecek nesiller için orada sergilenmesini istiyorum" diye konuştu.

Mehmet Sadık, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı - Son Dakika
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