ESKİŞEHİR - Dede yadigarı mesleğinde 40 yıldır demire şekil veriyor - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki körüklü ocağında dedesinde kalma demirciliği sürdüren 53 yaşındaki Yaşar Yanık, mesleğinde 40 yılı geri bıraktı.

Evli ve 4 çocuk sahibi Yanık, dedesi ve babasından öğrendiği demircilik mesleğinde 13 yaşında eline aldığı çekici bir daha bırakmadı.

Yanık, AA muhabirine, demirciliği içinden gelerek yaptığını söyledi.

Sürdürebildiği kadar mesleğine devam edeceğini belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Ortanca oğlum Hakan da demircilik yapıyor. Sebze halinin yanı başında 15 günlüğüne seyyar olarak kurduğum körüklü ocağı 3 yıldır kaldıramıyorum. Sakarılıca Mahallesi'nde yıllardır demirci olarak çalışıyorum. Eskiden çok daha fazla iş vardı. Şimdi eskisi kadar işimiz yok. Balta, çapa, kazma, satır, tara, soğan şişi yapıyorum. Köylere ve pazarlara gidip yaptıklarımı satıyorum. Sabah saat 08.00'de bazen 07.00'de gelip ocağı harlıyorum. Akşam hava karardığında işimi bitirip eve gidiyorum."

"Demirin suyunu güzel vermezsen ustalığının hükmü yok"

Yaşar Yanık, Eskişehir'in hemen hemen her kırsal mahallesine gidip oradaki eski çelikleri, demir eşyaları topladığını söyledi.

Topladığı ya da kendisine getirilen demir ürünleri yenilediğini ifade eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskimiş bir baltanın kovanını, sapını yenileyip bileyleyerek 3-5 kuruş kazanıyorum. Yenilediğimiz demir malzemeleri daha sonra sahiplerine teslim ediyorum. Bir baltayı sıfırdan yapmak 3-4 saat sürüyor. Demiri ocakta yumuşatıyorum. Kestikten sonra dövüyorum. Kestiklerimden birinden kovan yapıyorum. Daha sonra diğer kestiğim demirden tepe yapıyorum. Tepe ile kovanı yaptıktan sonra onları birbirine kaynatıyorum. Bunun ardından baltanın yüzünü yapıyorum. Bunun ardından yeniden ocaktan kaynatıp döverek balta şeklini verdikten sonra güzelce spiralle taşlıyorum. Yeniden ocakta suyunu veriyorum. Malzemeyi ne kadar güzel yaparsan yap demirin suyunu güzel vermediğinde senin ustalığının hükmü yoktur."

Yanık, 40 yıldır sürdürdüğü mesleğinden hala bilmediklerinin olduğuna değinerek, "Gittiğim herhangi bir yerde örs sesi duyduğumda hiç üşenmeden onu takip ederim. Bursa, Afyonkarahisar gibi kentlere de gidiyorum. Gittiğim yerlerde usta, demiri örs ile döverken uzaktan izlerim. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Ömrüm sağ olduğu müddetçe demirciliği devam ettireceğim." dedi.

Çırak bulamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Yanık, demiri döverek bir ürün ortayı çıkartmanın çok zevkli olduğunu sözlerine ekledi.