Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı

20.07.2022 13:04

İzmir'de kızının yabancı bir kişiyle birlikte olduğunu öğrenip pompalı tüfekle kızının evini basan adam evdeki şahsı vururken, olayda saçmaların isabet ettiği torun da yaralandı. Dede karakolda saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Buca ilçesinde kızının evinde yabancı bir erkekle birlikte olduğunu duyan H.K. (51), yanına aldığı pompalı tüfekle eve gitti. Evde tanımadığı ileri sürülen M.K.'yi (40) gören H.K., pompalı tüfekle adama ateş açtı. H.K.'nin torunu M.Ç. (12) ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği ev ve çevresinde polis ekipleri incelemelerde bulundu.

TORUNUNU GÖRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.K.'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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80 derecede demircilik mesleğini dededen toruna yaşatıyorlar 80 derecede demircilik mesleğini dededen toruna yaşatıyorlar Devrilen traktördeki dede ve torunu yaralandı Devrilen traktördeki dede ve torunu yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı - Son Dakika
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