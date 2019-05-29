Son Dakika Haberleri: Dedeağaç'ta Türk mezarlığına saldırı
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Dedeağaç'ta Türk mezarlığına saldırı

1 saat önce

YUNANİSTAN'ın Dedeağaç kentindeki Türk mezarlığına saldırıda bulunulurken, bazı mezarların taşları kırıldı.

Dedeağaç'ta Türk mezarlığına saldırı, System.String[]
YUNANİSTAN'ın Dedeağaç kentindeki Türk mezarlığına saldırıda bulunulurken, bazı mezarların taşları kırıldı. Mezar taşlarına sprey boyayla ülkedeki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin amblemi çizildi.
Dedeağaç'taki Türk mezarlarına, ülkede bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi sempatizanları tarafından saldırıda bulunuldu. Bazı mezarların taşlarını kıran saldırganlar, üzerlerine de sprey boyayla partinin amblemini çizdi. Saldırganların mezarlığa, ' Yunanistan, Yunanlılara ait' yazılı bildiriler bıraktığı görüldü. Kentte yaşayan Türklerin şikayeti üzerine polisin, saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


- Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:19 Kaynak: DHA
Yunanistan, Güncel
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