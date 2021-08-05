Üye Girişi
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor - Son Dakika

Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor

05.08.2021 00:57
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor, System.String[]

Ağrı'da, dedesinden babasına kalan ve 100 yıllık geçmişe sahip olan marangozluk mesleğini yapan 62 yaşındaki Hikmet Elkatmış, eskiyi yeniye uydurarak ahşap ürünler yapıyor.

Ağrı'da, dedesinden babasına kalan ve 100 yıllık geçmişe sahip olan marangozluk mesleğini yapan 62 yaşındaki Hikmet Elkatmış, eskiyi yeniye uydurarak ahşap ürünler yapıyor.

Ağrı'da Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde 100 yıllık geçmişe sahip olan ve dededen kalma marangozluk mesleğini yapan 62 yaşındaki Hikmet Elkatmış, eskiyi yeniye uydurarak ahşap ürünler yapıyor. Teknolojiye direnen marangozluk mesleğini ayakta tutmak için ürünlerini teknolojiye uydurarak yapan Hikmet Elkatmış, ortaya kullanımı daha kolay ve taşınabilir ürünler çıkarıyor. Yaklaşık 60 yıldır uğraştığı marangozluk mesleğiyle hem zaman geçirip hem de para kazanan Elkatmış, günün erken saatlerinde atölyesine gelerek yapacağı birbirinden güzel ürünler için kolları sıvıyor

"100 yıllık bir marangozluk geçmişimiz var"

8 yaşında babasından öğrendiği marangozluk mesleğine başladığını ve Ağrı'nın en eski marangozu olduğunu söyleyen Hikmet Elkatmış, çam ağacından yaptığı ürünler sayesinde yaşlanmadığını vurgulayarak, "8 kızım bir oğlum var. Bu mesleği yaparak hepsini büyütüp okutturdum ve evlendirdim. 21 tane torunum var. Babamdan ayrıldığım zaman bana hiçbir şey vermedi. Ceketimi alıp çıktım. Allah'a şükürler olsun kendi iş yerimi açtım. Ev sahibi oldum. Çocukken gelip babamın elinin altında çalışıyordum, ona yardım ediyordum. Ben işi beceriyordum. 8 yaşında başladım bu işi yapmaya hala da yapıyorum. Ağrı'daki en eski usta benim. Ahşaptan her şeyi yapabiliyorum. 100 yıllık bir marangozluk geçmişimiz var" şeklinde konuştu.

"Ben bu işi yaptığım için yaşlanmıyorum"

Ürünlerini teknolojiye uydurarak yaptığını belirten Hikmet Elkatmış, çam kokusunun öneminden de bahsederek şu ifadelere yer verdi:

"Ahşap işlerinin hepsini yapıyorum. Yeni teknolojiye uydurarak yapıyorum. Portatif ve taşınabilir şeyler de yapıyorum. Yaptığım beşikleri çam ağacından yaptığım için bebekleri hasta etmiyor. Mobilyalar hep hastalıktır. Çam ilaçtır. Nefesi açar, ilaç gibidir. Ben 62 yaşındayım, benim okul arkadaşlarımın hepsi yaşlanmış. Ama ben bu işi yaptığım için yaşlanmıyorum. Çamın kokusu ilaçtır. İnsanı yaşlandırmaz." - AĞRI

Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum 00:59 Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 00:16 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti 22:12 Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti
Son Dakika: Milas'ta alevler termik santrale sıçradı! Bölgeden patlama ve siren sesleri yükseldi 21:23 Son Dakika: Milas'ta alevler termik santrale sıçradı! Bölgeden patlama ve siren sesleri yükseldi Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı 20:32 Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı 20:31 Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında 19:27 Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı 18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:52 Göçük altında kalan işçi hayata böyle umutla baktı
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den Menteşe için tahliye uyarısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den Menteşe için tahliye uyarısı         
01:22
Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek         
00:44
Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir         
23:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var         
21:59
Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil         
20:46
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti         
19:21
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler         
18:16
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 02:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement