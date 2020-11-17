-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor - Son Dakika

-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor

17.11.2020 11:10

-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor Unutulmaya yüz tutmuş 'kalaycılık' mesleğinin bölgedeki son temsilcilerinden biri olan İsmet Kaya, yaklaşık 42 yıldır sürdürdüğü mesleğine meraklı bulamıyor.

-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor

VAN - Unutulmaya yüz tutmuş 'kalaycılık' mesleğinin bölgedeki son temsilcilerinden biri olan İsmet Kaya, yaklaşık 42 yıldır sürdürdüğü mesleğine meraklı bulamıyor.

Bir zamanlar Van'da bulunan 20'e aşkın dükkanın önünde uzun kuyrukların oluştuğu kalaycılık mesleği, neredeyse son demini yaşıyor. Bakır tava ve tencerelerin yerini çelikten yapılmış mutfak eşyalarının almasıyla birlikte kalaycılık değerini kaybederek kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline geldi. Zamanla kalaycılığa olan rağbetin düşmesi ve meslektaşlarının işi terk etmesiyle tek başına kalan 58 yaşındaki İsmet Kaya, büyük sabır isteyen zorlu işini sürdürüyor. 42 yılını verdiği işini büyük bir titizlikle yapan İsmet usta, eskimiş bakır tencere ve tavaları yeniliyor. İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Zerbank 4. Sokakta dededen kalma mesleğini sürdüren İsmet usta, mesleğe ilginin azalmasından dolayı meraklı gençler bulamıyor.

"Mesleğin kaybolmasını istemiyorum"

İHA muhabirine konuşan kalay ustası İsmet Kaya, mesleğin kaybolmasını istemediğini ve bunun için destek beklediğini belirtti. Bölgenin tek kalay ustası olduğunu ve ilgisizlikten dolayı kendisinin de mesleği terk edeceğini ifade eden Kaya, "Bakır kaplar insanlar için çok sağlıklıydı ama son zamanlarda insanlar bunu terk etmeye başladı. Bakır kapların yeniden kullanılmasını istiyorum. Doğu Anadolu Bölgesinde kalaycı olarak sadece ben kaldım. Böyle giderse ben de terk ederim. Bu mesleğin kaybolmasını istemiyorum. Ben bunun yok olmaması için destek de istedim ama hiç kimse yardımcı olmadı" dedi.

"Ateşin önünde durmak öyle kolay değil"

Kapların ateşin önünde silinmesi ve kalaylanmasının kolay olmadığını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ateşin önünde durmaya alıştık. İsterim ki yanıma bir çırak alıp mesleği öğreteyim. Ancak birkaç gün çalıştıktan sonra iş yok diye çekip gidiyor. Çünkü piyasada insanlar artık rağbet etmiyor. Günümüzde anne ve baba hatırası diye küçük tavalar getiriliyor. Eskisi gibi kalay kalmamış. Ayda bir kalaylanacak ev kapları geliyor ya da gelmiyor."

(YLM-MSA-Y)

-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
-İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor

İsmet Kaya, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam -İsmet usta, 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor - Son Dakika


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