Dededen kalma tohumlarla 70 yaşında çiftçilik yapıyor - Son Dakika

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ömer Can, dededen kalma tohumlarla çiftçilik yapıyor.

İlçenin Çamlıyurt Mahallesi'nde ikamet eden 10 çocuk babası Ömer Can, dededen miras tohumlarla mısır, fasulye, patates ve kabak yetiştiriyor.

Yalnızca ailesi için üretim yapan Can, Yomra Belediyesinin hem yerli tohumu desteklemek ve yaygınlaştırmak hem de Yomra'nın kalkınması amacıyla yürüttüğü "Geçmişten Emanet Geleceğe Miras Projesi"ne, 250 kilogram mısır tohumu verdi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, mahalle muhtarlarına 10'ar dönüm araziye ekilebilecek kadar dağıttığı mısır tohumlarıyla ilçede yaklaşık 200 dönüm arazide yerli mısır yetiştirilmesinde, Ömer Can'ın da katkısı oldu.

70 yaşındaki Can, AA muhabirine, askerlik görevi dışında doğduğu köyden hiç ayrılmadığını söyledi.

Çocukken babasından öğrendiği çiftçilikle geçimini sağladığını anlatan Can, "Bu tohumlar dededen kalma. Babamdan bana kaldı, ona da babasından kaldı. Fasulye, patates, kabak ve mısır yetiştiriyorum." dedi.

Can, köylerinin geçmişinin 400 yıla dayandığını ifade ederek, yıllardır atalarından kalma tohumların ekildiğini, hiç hazır tohum kullanmadığını belirtti.

Trabzon'un kuymağının meşhur olduğunu dile getiren Can, "Hazır tohumlarla üretilen mısırdan kuymak olmuyor, kuymağı kuymak yapan bu yerli mısırlar." ifadesini kullandı.

"Her yıl gelecek yılın tohumunu ayırıyoruz"

Can, dededen kalma tohumları, isteyen kişilere verdiğini kaydederek, "Her yıl gelecek yılın tohumunu ayırıyoruz çünkü bu tohum kaybolursa biter. Bunlar dedelerimizden emanet. Biz de çocuklarımıza emanet bırakacağız. Bu tohumlar altından daha değerli. Altını kaybedince tekrar bulursun ama bunu kaybettin mi bulamazsın bir daha. İnşallah yeni nesil de farkına varır da devam ettirir." diye konuştu.

Can, ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı olmasını, kendi ailesi için ürettiği doğal ürünlere borçlu olduğunu sözlerine ekledi.