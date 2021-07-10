Dededen müzisyen Alaattin Zurnacı Kırkpınar çayırında 53 yıldır pehlivanları coşturuyor - Son Dakika

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Davul Zurna Ekibi Şefi Alaattin Zurnacı, dualı çayırda yarım asırdan fazladır görev yapıyor.

Dededen müzisyen 64 yaşındaki Zurnacı ve ekibi, çaldıkları ritimlerle pehlivanları hareketlendirmeye devam ediyor.

Yağlı güreşin en önemli geleneklerinden olan davul-zurna ekibinde 53 yıldır görev yapan Zurnacı, mesleğini ömrü yettiğince sürdürmeyi hedefliyor.

Zurnacı, AA muhabirine, aile olarak Kırkpınar'da davul ve zurna çalarak yağlı güreşe hizmet ettiklerini söyledi.

Kırkpınar'ın kendisi için farklı bir yeri olduğunu belirten Zurnacı, "Bu sahada 53 yıldır görev yapıyorum. Bunun yanında Türkiye'nin her yanında yağlı güreşler ve Avrupa'da yapılan güreşlere gidiyoruz. Benim burada dedem, babam, bütün aslım, neslim görev yapmıştır." dedi.

Zurnacı, Kırkpınar'da şef olarak görev yapmanın gurur verici olduğunu ve sağlığı el verdiği sürece yağlı güreşe hizmet etmek istediğini dile getirdi.

"Ben burada 10 saat da ayakta dursam yorulmam"

Dededen miras müzisyenlik mesleğini aile olarak sürdürdüklerini anlatan Zurnacı, "Ekipte çocuklarım var, torunlarım var, burada bu görevi yapıyorlar. Bu çayırda görev yapmak çok güzel bir duygu. Bazen görüyoruz güreşlere gidip düzgün çalamayan ekipleri, o yüzden bu işi erbabı yapsın. 53 yıl görev yapmak çok büyük bir duygu, herkese nasip olmaz. Şu an ben burada 10 saat da ayakta dursam yorulmam. Burada olmayı, bu duyguyu çok seviyorum. Buradaki yağlı çimeni gördüğümde ve kokladığımda bir o kadar gençleşiyorum." diye konuştu.

Yağlı güreşte müziğin önemi

Geleneksel kıyafetleriyle güreşlerden önce sokak sokak gezerek halkı güreşlere davet eden davul-zurna ekibi organizasyon boyunca da çayırda sanatlarını icra ediyor.

Cuma gününden pazar gününe güreşler olduğu sürece kesintisiz ceng-i harbi ve güreş müziği olmak üzere belirli ölçülerdeki Balkan, Dağlı ve Divan adı verilen usullerde güreş havalarını çalan davul-zurna ekibi güreşin seyrine göre temposunu değiştiriyor.

Pasif güreşte hızlı tempoyla seyirciyi coştururken pehlivanları da ikaz eden müzisyen ekibi melodiyle pehlivanlara da uyarı gönderiyor.

Güreş devam ettiği müddetçe davul ve zurna hiç susmuyor, zaman zaman kule hakemi anonslarında icralarını durduran ekip Kırkpınar organizasyonu boyunca günde 8-10 saat arası kesintisiz güreş havalarını icra ediyor.