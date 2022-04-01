Dededen toruna ata mirası, Çengelköy'ün üçüncü nesil berber dükkanı - Son Dakika

İstanbul'un önemli ziyaret merkezlerinden biri olan Üsküdar Çengelköy'de, 1954'ten beri berberlik mesleğini icra eden Zeybek ailesinin son temsilci Ahmet Zeybek, dedesinden gördüğü mesleği aynı ilgiyle devam ettirmeyi sürdürüyor.

Dedesinin vasiyeti üzerine berberlik mesleğini seçen 28 yaşındaki Zeybek, ailesinden öğrendiği klasik berberlik mesleğini özel bir konsepte güncelledi.

İş, spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin tıraş olmak için ziyaret ettiği Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ismini aldığı dedesi Ahmet Zeybek'in 1954'te Selanik'ten Çengelköy'e göç ettiğini ve Çengelköy'ün ilk berberlerinden olduğunu belirterek, geldikleri yıl İskele meydanında küçük bir berber dükkanı işletmeye başladığını söyledi.

Ahmet Zeybek, dedesinin yanında yetişen babası Halil Zeybek'in de klasik berberlik mesleğine devam ettiğini kaydederek, "Dedem, ben doğduğumda adımı kendi ismiyle aynı isim olan Ahmet koymuş ve 'İnşallah benim gibi bir hayatı olur.' temennisinde bulunmuş. Ben de dedemin vasiyeti üzerine aileden kalan berber dükkanımızı devam ettiriyorum. Ben dükkanın başına geçtikten 2 ay sonra dedemi kaybettik. Onun son dileğini yerine getirmiş oluyorum." diye konuştu.

Babasından sonra, ata mirası mesleğini başka bir düzeye taşımak için çok çabaladığının altını çizen Zeybek, şunları söyledi:

"Bununla ilgili üniversitede okudum ve kendimi geliştirmek için pek çok eğitim aldım. Zaten çocukluğumdan beri babamların yanında yetiştim. 12-13 yaşlarımda, aklım erdiğinden beridir, berberlik mesleğiyle bir şekilde meşgul oldum. Onun öncesinde de müşterilerin saç yıkaması, müşteriyle ilgilenmek, daha sonra müşteriden nasıl bahşiş alınır bunları çok küçük yaşlarda esnaflık geleneğiyle öğrendim. Bu gayretimin teveccüh bulduğunu da söyleyebilirim. İnsanlar beğendi ve sevdi. İş, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü sima tıraş olmaya Çengelköy'deki bu küçük dükkanımıza geliyor. Müşterilerim arasında gazeteci Haşmet Babaoğlu, spor yorumcusu Ahmet Çakar, oyuncu Celal Al, yönetmen Yüksel Aksu gibi isimler var."

Genç berber, Çengelköy'ün yıllar içinde hem İstanbulluların ziyaret ettiği bir mekan hem de artık kozmopolit bir semt haline geldiğine dikkati çekerek, "Dünya da hızlıca değişiyor. Ben de bu değişime ayak uydurmak için dedemin ve babamın öğrettiği klasik berberlik anlayışını farklı bir boyuta taşımaya gayret ettim." dedi.

"Evlerinden sonra en güvenli hissettikleri mekan burası"

İnsanların tıraşla kendilerini bağdaştırabileceği bir konsept geliştirmeye çalıştığından bahseden Zeybek şu bilgileri verdi:

"İnsanlar saçları uzadığı için değil, kendilerini iyi hissetmek için geliyor. İnsanların kendilerine ayıracakları özel bir vakit arayışı içinde olduklarını fark ettim. Bu vaktin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için bu dükkanı 3 yıl boyunca ince ince çalıştım. Şehir hayatında insanların yorulmayacağı ve dinlenebileceği alanlar çok kısıtlı. Bu kısıtlı alanları ben en iyi şekilde değerlendirdiğim için zaman, para hepsi ikinci planda oluyor. Burada insanlara aktarmak istediğim en büyük mesele bu. Menfaat olmadan, kardeşçe yan yana durabileceğin bir insanla keyifli vakit geçirmek. Ne gelenler yorulsun, ne de ben yorulayım istiyorum. Güvenli bir alan olarak tasarladım bu mekanı, cam aslında 10 mm kalın camdır. Dışarıdan içerisi gözükmez, bu da içeriye girdikten sonra insanların dış dünya ile bağlantılarını koparır. Telefonlar sessize alınır. Müşterilerime ait yaptırdığım dolaplarda özel ürünleri bulunur. Onların evlerinden sonra en güvenli hissettikleri mekan burasıdır."

Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu ise Zeybek ailesinin Çengelköy'ün eski sakinlerinden olduğuna işaret ederek, "Ahmet Ağabey'imiz Çengelköy'ün eski esnaflarındandır. İlk berberlerindendir. Çengelköy'de yaşayıp da Ahmet Ağabey'de tıraş olmamış kişi yoktur." diye konuştu.

Berberin ilk açıldığı yıllarda mahallede nüfus az olduğu için esnaflık ortamının daha farklı olduğunun altını çizen Cumurcu, "Çok eski dönemlere götürdünüz şimdi beni. Bir başkaydı tabii. Ahmet Ağabey'imiz, sonra oğlu Halil şimdi de torun Ahmet burada mesleği devam ettiriyor. Semtimiz, geleneği olan eski bir semt olduğu için böyle esnaflarımızın olması bizi de mutlu ediyor." dedi.