Dededen toruna "ballı" mesai

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı" üreten Özdemir ailesinin birçok ferdi, dededen toruna arıcılık yaparak geçimini sağlıyor.

Kentin zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara ilkbahar mevsiminde bırakılan kovanlarda organik üretimi yapılan Ardahan çiçek balında sağım dönemi, kovanların sağım ünitesine alınmasıyla tamamlandı.

Yaklaşık bir ay önce başlanan ve meşakkatli bir uğraşın ardından kendine özgü aromasıyla bilinen Ardahan çiçek balını üreten Özdemir ailesinde ise dededen toruna birçok kişi arıcılık yapıyor.

Sezonu kapatan 25 yıllık arıcı Mehmet Özdemir, kovanları kendisine ait sağım ünitesine taşırken, buradaki işlem ise 72 yaşındaki baba Bahattin Özdemir ile torunları tarafından yapılıyor.

Sağım ünitesinde dede Bahattin Özdemir ve torunlarınca önce peteğin üzerindeki "sır" olarak bilinen katman alınıyor, ardından sağım makinesine konulan peteklerin içindeki bal kavanoza süzülüyor.

Bahattin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece uğraştıkları arıcılığı dede mesleği olarak sürdürdüklerini, bundan sonra da torunlarının devam etmesini istediğini söyledi.

Arıcılığın Ardahan'da hak ettiği noktaya geleceğine inandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Torunlarımın gerçek arıcı olmasını istiyorum. Bu meslek bana da dededen kalma bir meslektir. Bizim ailede arıcılığa hiç ara verilmedi. Aile boyu arıcılık yapıyoruz. Yaşamamız arıcılığa bağlı, arıcılık bizde hastalıktır. Arıcılık çok güzel bir meslektir, insan bu işle uğraştı mı yaşlanmaz. İnsan arıcılık yaparken, çalışırken zevk alır, yeter ki işini dürüst yapsın. Benim torunlarıma da nasihatim budur. Bu işi severek ve dürüst yapsınlar."

"Torunlarım bu işi başarıyla sürdürecek"

Torunlarının gelecekte çok iyi birer arıcı olacağını dile getiren Özdemir, "Torunlarımın bu işi başarıyla sürdüreceklerinden ümitliyim çünkü severek yapıyorlar. Aslında bu iş bir nevi bayanların işidir. Eğer böyle severek yaparlarsa çok başarılı olurlar. Gelecekte bizden daha başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

Bahattin Özdemir'in arıcılıkla uğraşan oğlu Mehmet Özdemir de kızlarının bu işi severek yaptığını söyledi.

Mehmet Özdemir, "Kızlarım dedeleriyle bu işi yapıyor, özellikle son yıllarda birlikte çalışıyorlar. Kızlarımın özellikle sağımda emekleri çoktur, bana da çok yardımcı olmuşlardır." dedi.

Dedesi Bahattin Özdemir ile babası Mehmet Özdemir'e ablası Sıla Özdemir ile arıcılık işlerinde yardımcı olan 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sude Özdemir ise arıcılığı severek yaptığını söyledi.

Okula başlamadan önce, arıcılık sezonunu kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Sude Özdemir, "Son iki yıldır arıcılığı aktif olarak yapıyorum, babam ve dedem çok eskiden beri yapıyor. Arıcılık dede mesleğimiz ve severek yapıyorum. Eğlenceli bir iş benim için. Günde ortalama 15 kovanın sırrını alıyorum." diye konuştu.