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Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar - Son Dakika

Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar

09.08.2021 13:47

Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar Mardin'de yaşayan Özcan ailesi dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar.

Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar

MARDİN - Mardin'de yaşayan Özcan ailesi dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar.

Mardin'de efsanevi bir inanışa sahip olan şahmeran kültürü yaşatılmaya devam ediyor. Bolluğun ve bereketin sembolü şahmeran Mardin'de büyük bir önem taşıyor. Özcan ailesi, dededen toruna, üç kuşatır şahmeranın tablosunu, cam altı tekniğini ve bakır işlemeciliğini yaparak geçimlerini sağlıyor. Üstelik Özcan ailesi Mardin'de sembol haline gelen şahmeran işlemeciliğini öğrenmek isteyenlere de öğretiyor. Özcan ailesi, pozitif enerji ile çalıştıklarını, şahmeran tablosu yapmanın onlar için bir terapi ve mutluluk sebebi olduğunu belirtti. Mardin'e gelip şahmerana ilgi gösteren turistler, şahmeranın hikayesini ustasından dinliyor. Mardin'in en ünlü şahmeran ustası Hasan ustanın oğlu Kadir Özcan, "23 yıldır bu cam altı tekniği ile şahmeran çizimi yapıyorum. Cam altı tekniğinde şu şekilde çalışıyoruz. İlk başta çizim yapıyoruz. Çizildikten sonra tersten boyamasını yapıyoruz. Boyamanın yapıldığı, çalışma yerine baktığınızda bir şeye benzemiyor. Asıl yüzü arka tarafında oluyor. Cam altı tekniği budur. Şahmeranın özelliği Mardin'in tüm taş evlerinde bir tablo olur. Evi girişine asarlardı. Girerken bütün dikkati üzerine çeker ve o eve nazar işlemezdi" dedi.

"Genç kızların çeyizinde gelin aynası olarak çıkartırlardı"

Şahmeran bolluk ve bereketin sembolü olduğunu söyleyen Özcan, "Buraya gelenler şahmerana büyük bir ilgi gösteriyorlar. Satışlarımız iyi. Büyük tablonun fiyatı çerçevesi ile birlikte 500 lira civarındadır. Orta boy tablolar 250 liradır. Cam altı tekniğinde sadece şahmeran çalışmıyoruz. Farklı modeller de yapıyoruz. Fatma Ana eli yapıyoruz. Birçok yaptığımız modeller var. Zümrüt-ü Anka Kuşu yapıyoruz. Tavus kuşunu çalışıyoruz cam altı tekniği ile yine. Şu an Mardin'de şahmeran yapan 4-5 usta var. Öğrenmek isteyenlere kurs veriyoruz. Şu an bizden ders alan 2-3 kişi var. Son 4-5 yıldır cam altı tekniğine bayağı bir rağbet var" diye konuştu.

"Şahmeran boyamak tıpkı bir terapi gibi"

Şahmeran tablosu boyamanın kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Kadir Özcan'ın kız kardeşi Seda Özcan, "Tıpkı bir terapi gibi. Pozitif enerji ile çalışıyoruz. Ağabeyimden aldım heves ile çalışıyorum. Ağabeyim öğretti. Ben yapmayı hiç bilmiyordum. Şimdi bende yeğenime öğretiyorum" ifadelerini kullandı.

Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar
Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar
Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar
Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar

Kadir Özcan, Şahmeran, Enerji, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dededen toruna, üç kuşak şahmeran işlemeciliği yapıyorlar - Son Dakika


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