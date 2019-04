Dededen Toruna Uzanan 88 Yıllık Muhtarlık Serüveni

Muş'un Karaköprü köyünde 88 yıldır muhtarlığı elinde bulunduran Süme ailesi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de geleneği bozmadı.

Merkeze 10 kilometre mesafede bulunan 120 hane, 680 nüfus ve 280 seçmenin bulunduğu Karaköprü köyünde, muhtarlık serüveni 1931 yılında Bahri Süme'nin muhtar seçilmesi ile başladı. Köy sakinleri, 88 yıldan bu yana Süme ailesinin dışında kimseyi muhtar olarak seçmedi.



Süme ailesinin köydeki muhtarlık serüveni köyün kuruluş tarihi olan 1931 yılından bu yana devam ediyor. Köyün kuruluşunda muhtar olarak seçilen Bahri Süme 10 yıl, daha sonra seçilen Abdullah Süme 25 yıl, Abdulbaki Süme'nin de 35 yıl muhtarlık yapmasının ardından bayrağı devralan mevcut muhtar Turan Süme, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde 4. kez yeniden muhtar olarak seçildi.



Tek aday olarak seçimi kazanan 48 yaşındaki 4 çocuk babası Turan Süme, yeniden muhtarlık koltuğuna oturarak ailenin geleneğini sürdürdü. Ailenin 4. kuşağı olarak muhtarlık görevini sürdürdüğünü kaydeden Turan Süme, muhtarlık döneminde köyüne birçok hizmet kazandırdığını, köyde herkesin akraba olduğunu ve 88 yıldır muhtarlığın ailelerinde olduğunu söyledi.



Köyde 280 seçmenin bulunduğunu ve 4. dönemde tek aday olarak seçime gittiklerini ifade eden Süme, "Köyümüzün kuruluş tarihi olan 1931 yılında ilk olarak dedemin amcası Bahri Süme 10 yıl, dedem Abdullah Süme 25 yıl, babam Abdulbaki Süme de 35 yıl köyde muhtarlık yaptı. Babam 75 yaşında iken emekli olduktan sonra muhtarlığı bıraktı ve 18 yıl önce bayrağını ben devraldım. 31 Mart'ta köyde tek aday olarak 4. kez muhtarlık koltuğuna oturdum. Köyde tek aday üzerinde muhtar seçiminin yapılmasının birçok avantajı var. Köyde sürekli huzur hakim olmaktadır. Sıkıntılar oluşmaz. Bu da köyümüz için büyük bir avantaj olmakta. Vatandaşların sürekli ailemizden muhtar seçmesi köyde dengeyi sağladı. Bütün köylüye eşit olarak hizmet vermekteyiz. Bu açıdan vatandaşımız bize güvenerek hiçbir zaman karşımıza aday çıkarmadı. Her dönemde tek aday olarak seçimlere giriyoruz. İmkanım elverdiği sürece dedem ve babamdan devraldığım muhtarlık görevini bundan sonra da yürüteceğim" dedi.



Köy sakinlerinden İsmail Toraman ise, "Muhtarımız Turan Süme'yi seçmemizin amacı güzel ahlak sahibi olması, gençlere, yaşlılara ve köy halkına yaptığı hizmetten ötürü köylüler olarak aldığımız kararla 4. kezdir karşısına aday çıkarmadık. Muhtarımız köyde her kesime aynı mesafede yaklaşıyor. Adaletli davranıyor ve aynı ölçüde hizmet vermektedir. Babası da aynı ahlakla ve insanlara hizmet etmeyi seven bir kişiliğe sahipti. Bu nedenle bizim büyüklerimizde o dönemde öyle karar vermişler. Bizde onların çizgisinden hareket ediyoruz. Süme ailesi bu güzel hizmeti vermeye davam ettiği sürece onları muhtar olarak seçeriz. Çünkü sorunlarımızla bire bir ilgileniyor" diye konuştu. - MUŞ

