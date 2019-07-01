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Dedektif gibi iz sürdü: Bulduğu parayı sahibine teslim etti

1 saat önce

Van'da emekli maaşını aldıktan sonra kaybeden vatandaşın parasını yolda bulan Yusuf Eztaş, VEDAŞ 186 Çağrı Merkezinin desteğiyle dedektif gibi iz sürerek paranın sahibini buldu.

Dedektif gibi iz sürdü: Bulduğu parayı sahibine teslim etti, System.String[]
Van'da emekli maaşını aldıktan sonra kaybeden vatandaşın parasını yolda bulan Yusuf Eztaş, VEDAŞ 186 Çağrı Merkezinin desteğiyle dedektif gibi iz sürerek paranın sahibini buldu. PTT İskele Şubesi önünde bir miktar para bulan Yusuf Eztaş isimli vatandaş, paranın içerisinde elektrik faturası olduğunu fark etti. Vangölü EDAŞ 186 Çağrı Merkezini arayarak olayı anlatan duyarlı vatandaş, parayı düşüren kişiye bilgi verilmesini istedi. Çağrıyı karşılayan müşteri temsilcisi, faturanın üzerindeki tesisat numarasından abone sahibine ulaşarak kaybettikleri paranın bulunduğu bilgisini verdi. Sonrasında tarafların VEDAŞ Şirket Müdürlüğünde buluşmasıyla kaybolan para sahibine teslim edilmiş oldu. Emekli maaşını çektikten sonra elektrik faturasını ödediğini ve o sırada da parasını düşürdüğünü ifade eden Halit Demiralp, "Allah Yusuf Bey'den razı olsun. Emekli maaşımı kaybettiğimi anladığım an çok üzüldüm. Ancak kısa süre sonra VEDAŞ 186 Çağrı Merkezinden beni aradıklarında üzüntüm yerini sevince bıraktı. Dürüst insanların varlığı hayata olan inancımızı artırıyor. Yusuf Bey'e ve VEDAŞ çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi. Özalp ilçesinde manav olarak çalıştığını ifade eden Yusuf Eztaş ise, "Yaptığım davranışın normal olduğunu düşünüyorum. Bir başkasının alın terini kazanç olarak göremezdim. Parayı bulduğumda içerisinde yer alan elektrik faturasını fark ettim. Hemen 186 Çağrı Merkezini aradım. 186 Çağrı Merkezinin yardımıyla kısa sürede parayı gerçek sahibine iade ettim" diye konuştu. VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ise, Yusuf Eztaş'ı dürüstlüğünden ötürü kutladığını söyleyerek, "Parasını kaybeden emekli Halit amcamızın da müşteri bilgi sistemimizdeki abone bilgilerinin güncel olması, paranın kısa sürede kendisine teslim edilmesinde önemli bir etken oldu. Vatandaşlarımız, 186 Çağrı Merkezimiz ya da diğer iletişim kanallarımızdan abone bilgilerini, telefon numaralarını rahatlıkla güncelleyebilirler. Yusuf Bey'e gösterdiği dürüst ve örnek davranışından ötürü tekrar teşekkür ederim" ifadesinde bulundu. Taraflar, daha sonra 186 Çağrı Merkezini ziyaret ederek çağrıyı karşılayan ve paranın sahibine kısa sürede teslim edilmesinde rol oynayan müşteri temsilcisi Nurten Demir ve Çağrı Merkezi Yöneticisi Sami Kaya'yı ziyaret etti.
(Mehmet Salih Akkuş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
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