Dedektif gibi iz süren baba, oğlunu cezaevinden kurtardı

UŞAK'ta, iki grup arasında 26 gün önce çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Hasan Özkan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınıp, tutuklanan lise öğrencisi Erdal Ok'un (18) suçsuz olduğunu inanıp, dedektif gibi olayı araştıran babası Salih Ok (50) sayesinde 22 gün sonra cezaevinden kurtardı. Baba Ok'un, ulaştığı sürpriz bir görgü tanığı sayesinde, tespit ettiği yeni şüpheli C.G. ise suçunu itiraf edince, tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Atapark yakınlarında geçen 15 Eylül'de, Sivaslı ilçesinin, Selçikler Beldesi'ndan gezmek için gelen inşaat işçileri ile bir grup genç arasında, iddiaya göre, 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Kavgada inşaat işçisi Hasan Özkan (24) bıçakla yaralandı. Arkadaşları tarafından

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından şüpheli olarak

lise öğrencisi Erdal Ok gözaltına alındı. Ok, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Oğlunun suçsuz olduğuna inanan 50 yaşındaki Salih Ok, bir dedektif gibi iz sürmeye başladı. Olay yeri ve çevresinde tek tek herkesle görüşen Salih Ok, iki hafta önce bir görgü tanığına ulaştı. Görgü tanığı, Özkan'ın bıçaklayan kişinin C.G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Salih O., avukatı aracılığıyla C.G., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Savcılığın talimatıyla polis C.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, suçunu itiraf eden C.G., tutuklandı. Suçsuz olduğu ortaya çıkan Erdal Ok ise geçen 9 Ekim'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.mağdur

'MAĞDURUZ'

Oğlunu cezaevinden kurtaran Salih Ok, gece, gündüz demeden olayı araştırı, sonunda gerçeği ortaya çıkardığını belirtip, "Olay günü saat 01.30'da polisler, beni arayıp, oğlum Erdal'ı sordu. Ben de o gece oğlumun kız arkadaşının yanında olduğunu söyledim. Ertesi gün, polisler bu defa evimize gelip, yine oğlumu sordu. Neden aradıklarını sorduğumda, Atapark civarında cinayet işlendiğini söylediler. Ben de oğlumun o saatlerde kız arkadAşının evinde olduğunu söyledim. Daha sonra durumu oğluma anlattım. Bunun üzerine oğlum polis merkezine gitti. Sonra duydum ki, gözaltına alınmış. Ardından da adliyeye sevk edilip, tutuklanmış. Oğlumun suçsuz olduğuna inandığım için olayın peşine düştüm. Gece, gündüz demeden araştırdım. Sonunda, gerçek suçluyu bulup, yakalanmasını sağladım. O kişi şimdi cezasını çekecek. Oğlum boş yere 22 gün cezaevinde yattı. Boş yere cinayet işleyen kişinin ailesi olarak damga yedik. Mağduruz" dedi.

'BABAM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMASA HALEN CEZAVİNDE OLACAKTIM'

Olayın yaşandığı gün kız arkadaşının yanında olduğunu belirte Erdal Ok, "Polislerin yapamadığını, babam yaptı. Beni suçsuz yere cezaevine gönderdiler. Her ne kadar serbest kalmış olsamda, herkes beni 'katil olarak biliyor. Olay yerinde de hiç bulunmadım. Arandığımı duyunca da zaten polise de kendim gittim. İfademde, 'Suçsuzum, olay yerinde değildim' dedim. Ancak, buna rağmen tutuklandım. Boş yere hapis yattım. Babam gerçeği ortaya çıkarmasa

daha da cezaevinde olacaktım. Kendisine, bana inandığı ve cezaevinden kurtardığı için teşekkür ediyorum" dedi.