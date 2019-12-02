Son Dakika Haberleri: Dedektif gibi iz sürüldü, hayvan hırsızları yakalandı
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Dedektif gibi iz sürüldü, hayvan hırsızları yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, farklı zamanlarda meydana gelen 6 faili meçhul hayvan hırsızlığı olayı jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Dedektif gibi iz sürüldü, hayvan hırsızları yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde, farklı zamanlarda meydana gelen 6 faili meçhul hayvan hırsızlığı olayı jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, hayvan hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kapsamda Oğlananası, Çatalca, Akçaköy ve Develi Mahalleleri'nde kasım ayı içerisinde farklı zamanlarda gerçekleşen 6 faili meçhul hayvan hırsızlığı olayını aydınlığa kavuşturdu.


İlçede meydana gelen 29'u küçükbaş, 1'i büyükbaş olmak üzere toplam 30 hayvan hırsızlığı olayında fail ya da faillerin yakalanması için Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. PTS ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olaya karışan 35 NL 975 plakalı kiralık aracın hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Aracı kullanan şüphelilerden S.A. ve A.C.K., cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Jandarma, Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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