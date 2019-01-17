Dedektif Gibi Komşu Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı
1 saat önce
Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Samsun
'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atakum
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T'ye attı.
Alkan T'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı K.A. (36) ile K.İ'nin (37) yaptığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:25 Kaynak: AA
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