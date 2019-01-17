Son Dakika Haberleri: Dedektif Gibi Komşu Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı

Dedektif Gibi Komşu Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı

1 saat önce

Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Dedektif Gibi Komşu Hırsızlık Şüphelilerini Yakalattı, System.String[]
Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T'ye attı.

Alkan T'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı K.A. (36) ile K.İ'nin (37) yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Atakum, Samsun, Güncel
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