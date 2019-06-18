Dedektif muhtar çalıntı inekleri buldu
31 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde dedektif gibi iz süren muhtar, çalıntı inekleri buldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:51 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde dedektif gibi iz süren muhtar, çalıntı inekleri buldu.
Dededağ Mahallesi'nde 1 ay içerisinde farklı adreslerde bulunan ahırlardan 3 inek çalındığı yönünde jandarmaya ihbar yapıldı. Jandarma
ekiplerinin araştırmaları sürerken dedektif gibi iz süren Dededağ Muhtarı Aydın
Boz, çalınan ineklerin Fevzi Çakmak Mahallesi
Esentepe 3. Sokak'ta bir ahırda olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleriyle birlikte ineklerin bulunduğu adrese giden Muhtar Boz ile inekleri satın aldığını söyleyen ahır sahibi arasında tartışma yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden takviye kuvvet sevk edildi. İnekleri para karşılığında aldığını söyleyen ahır sahibi de inekleri kendisine satan şahsın bir önce yakalanmasını istedi. Ahırda yapılan incelemede 3 ineğin çalıntı inek olduğu tespit edildi. Çalıntı olduğu belirlenen inekler Dededağ Muhtarı Aydın Boz'a teslim edildi. Hayvanları satan şahsı tespit etmek için ekipler çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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