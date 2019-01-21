Dedektif Pikachu Filmine Ait Yeni Fragman Yayınlandı

Japonya'dan dünyaya yayılan Pokemon'un fenomen karakteri Pikachu'nun başrolünde yer alacağı Dedektif Pikachu filminin yeni fragmanı yayınlandı.Filmde Pikachu, insan partneri ile konuşabiliyor. Pikachu'nun seslendirmesini, Deadpool rolüyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan ve Japonya ve Çin'de de çok sayıda hayranı bulunan Ryan Reynolds yapacak.Fragmanda Pikachu'nun yanı sıra Psyduck, Charizard, Mr. Mime, Bulbasaur, Snubbull ve Jigglypuff gibi ikonik karakteri de görüyoruz.Yeni fragman bir öncekinin genişletilmiş bir versiyonuna benziyor ancak bazı ekstra sahneler de yer alıyor. Filmin resmi hikayesi ise şu şekilde: Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur ve 21 yaşındaki oğlu Tim, babasına neler olduğunu öğrenmek için kolları sıvar. Bu araştırmada Tim'e babasının eski Pokémon ortağı Dedektif Pikachu yardım eder. Pikachu esprili ve sevimli olduğu kadar iyi de bir dedektiftir. Eşsiz bir şekilde birbirleriyle anlaşabildiklerini fark eden Tim ve Pikachu, bu karmaşık sırrı çözmek için heyecan verici bir macerada güçlerini birleştirir. İnsanların ve Pokémonların birlikte yaşadığı Ryme Şehri'nin neon ışıklı sokaklarında ipuçları arayan ikili maceraları sırasında türlü türlü Pokémonlarla karşılaşır ve bu huzurlu hayatı yok edebilecek ve tüm Pokémon evrenini tehdit eden şoke edici bir komployu açığa çıkarır.Dedektif Pikachu filmi 10 Mayıs'ta vizyonda olacak.