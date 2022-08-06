Dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi - Son Dakika
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Dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

06.08.2022 14:17

Dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi Sahte kimlik kullanan uyuşturucu satıcıları polis ekipleri tarafından yakalandı Elazığ'da sebze poşeti içerisinde uyuşturucu madde yakalandı Elazığ'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, dedektör köpeği Alex'in de...

Dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Sahte kimlik kullanan uyuşturucu satıcıları polis ekipleri tarafından yakalandı

Elazığ'da sebze poşeti içerisinde uyuşturucu madde yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, dedektör köpeği Alex'in de yardımıyla yapılan aramada sebze poşetinin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Bingöl polis uygulama noktasında şüpheli bir aracı tespit ederek durdurdu. Durdurulan araçta bulunan M.K. ve H.Y.'nin üst aramasında 1 parça halinde 1, 27 gram uyuşturucu maddesi ele geçirirken, dedektör köpeği Alex'in tepkisi üzerine araçta bulunan sebze poşetinin içerisinden de 253, 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Öte yandan H.Y.'nin 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Hırsızlık' suçundan 2 ayrı aranma kaydı olduğu öğrendi. Ayrıca şüpheliler hakkında başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler M.K. ve H.Y. bugün adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi - Son Dakika

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