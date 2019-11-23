Son Dakika Haberleri: Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor
Son Dakika 3. Sayfa Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor

6 saat önce

Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyorBALIKESİR - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu taciri, araç içerisine gizlediği uyuşturucuyu dedektör köpek Bath'tan kaçıramadı.

Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor

BALIKESİR - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu taciri, araç içerisine gizlediği uyuşturucuyu dedektör köpek Bath'tan kaçıramadı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dedektör köpek Bath ile birlikte yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 5 uyuşturucu tacirini yakaladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 5 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 8,36 gram esrar maddesi, 378,44 gram metamfetamin maddesi, 4,49 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:42 Kaynak: İHA
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