Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı - Son Dakika

Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı

01.04.2021 09:57

Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı -Esrar poşetlerinin gizlendiği elbise dolabına aşırı refleks sergileyen köpeği polisler kontrol etmekte zorlandı -Dedektör köpeğin yoğun tepkisi zulayı ortaya çıkardı -Gaziantep'teki uyuşturucu operasyona dedektör köpek damga...

Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı

-Esrar poşetlerinin gizlendiği elbise dolabına aşırı refleks sergileyen köpeği polisler kontrol etmekte zorlandı

-Dedektör köpeğin yoğun tepkisi zulayı ortaya çıkardı

- Gaziantep'teki uyuşturucu operasyona dedektör köpek damga vurdu

-Uyuşturucu satıcılarına darbe: 29 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 950 polisin katılımıyla 5 mahalleyi kapsayan helikopter, drone, dedektör köpek ve özel harekat destekli operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, baskın yapılan bir ikamette dedektör köpeğin yoğun ve ısrarlı tepkileri üzerine yapılan aramada poşet poşet esrar maddesi ele geçirildi.

Gazıantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 950 polisin katılımıyla, kentin Şahinbey ilçesindeki Yukarıbayır, Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz ve Gümüştekin mahallelerini kapsayan "Narko Şahin-27" narkotik operasyonu yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı helikopter, drone, özel hareket, çevik kuvvet, trafik şube ve dedektör köpek destekli operasyonda 34 adrese baskın yapılarak 29 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpek 'Gece'nin yoğun tepkisiyle poşetler dolu uyuşturucu bulundu

Operasyon kapsamında baskın yapılan bir adres dedektör köpek 'Gece' ile arama yapıldı. Arama yapılan ikamette dedektör köpeğin yoğun ve ısrarlı tepkileri üzerine elbise dolabında arama yapıldı. Yapılan aramada dolap içerisinde gizlenmiş halde 8 poşet dolu esrar maddesi ele geçirildi. Baskın yapılan diğer adresler yapılan aramalarda ise 14 kilogram esrar, 1 kilo 122 gram metamfetamin, 342 gram kokain, 202 gram eroin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

29 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi suçlardan 29 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet müdürü vatandaşları uyardı

Öte yandan operasyonun bir kısmına bizzat katılan Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ekiplerden bilgi aldıktan sonra vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Vatandaşları özellikle uyuşturucu konusunda uyaran Zeybek, en ufak şüpheli durumu ve sıkıntıyı ekiplere bildirmelerini istedi.

Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı
Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı

Uyuşturucu, Gaziantep, Drone, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zuladaki esrarların kokusunu alan dedektör köpek adeta çıldırdı - Son Dakika


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