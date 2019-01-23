Dedektör Köpek "Badem" Fuarın Gözdesi
2 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki dedektör köpeği "Badem", görev aldığı 3. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda, vatandaşların ilgisini çekiyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
bünyesindeki dedektör köpeği "Badem", görev aldığı 3. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda, vatandaşların ilgisini çekiyor.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 yaşındaki Badem, Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 3. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı'na gelen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bomba ve patlayıcı madde araması yapıyor.
Dedektör köpek, araç ve şüpheli paketlerde yaptığı aramalarla vatandaşların dikkatini çekiyor ve sevgisini kazanıyor.
Badem'i gören bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
Jandarma ekipleri, yaklaşık bir yıldır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan köpeğin, Nevşehir
Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden getirildiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:48 Kaynak: AA
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