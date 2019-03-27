Dedektör Köpek "Kama" Toprak Altında Uyuşturucu Buldu

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların birbirlerine ulaştırmak için toprak altına sakladıkları sentetik uyuşturucuyu dedektör köpek "kama" buldu.

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların birbirlerine ulaştırmak için toprak altına sakladıkları sentetik uyuşturucuyu dedektör köpek "kama" buldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda yapılan incelemelerde, Kayseri-Ankara kara yolundaki bir çeşmenin yakınında toprak altına sentetik uyuşturucu saklanacağı ve daha sonra alıcının da uyuşturucuyu gizlenen bu yerden çıkaracağı belirlendi.



Düzenlenen operasyonda, naklettikleri uyuşturucuyu satmak için toprak altında saklayan A.E. ile alıcı S.Ş. suçüstü yakalandı.



Dedektör köpek "kama" ile çevrede yapılan aramada, farklı yerlerde toprak altına gizlenmiş 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor

Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi

Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir