Dedektör köpek tepki vermesin diye uyuşturucunun yüzeyini kahve ile sıvamışlar - Son Dakika

Dedektör köpek tepki vermesin diye uyuşturucunun yüzeyini kahve ile sıvamışlar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, dedektör köpeğin tepki vermemesi için üzeri kahve ile sıvanmış 6 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Diyarbakır- Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu araç şoförü M.Ü. isimli şahsın tedirgin hareketler sergilemesi ve araçtan anormal şekilde yoğun bir kahve kokusu gelmesi üzerine durumdan şüphelenilerek şahıs araçtan indirilmiştir. Araçta yapılan kontrolde, aracın arka koltuk zeminine saklanmış, narkotik tespit köpeğinin tepki vermemesi için dış yüzeyine ayrı bir film sarılarak kahve ile sıvanmış, 3 adet poşet içerisinde satışa hazır vaziyette toplam 6 kilo 100 gram esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.