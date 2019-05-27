Son Dakika Haberleri: Dedektörle define ararken jandarmaya yakalandı

Dedektörle define ararken jandarmaya yakalandı

3 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta dedektörle define arayan Ali E. (27), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Dedektörle define ararken jandarmaya yakalandı, System.String[]


KAHRAMANMARAŞ'ta dedektörle define arayan Ali E. (27), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ali E.'nin üzerinde de 25 sikke ele geçirildi.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler önleyici kolluk devriyesi sırasında, Elmalar Mahallesi'nde Ali E.'nin dedektörle tarla üzerinde arama yaptığını fark etti. Bir süre devam eden takipten sonra define aradığı belirlenen Ali E., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ali E.'nin üzerinde ise yazıları silinmiş ve hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen 25 sikke ele geçirildi.
Ali E. sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ele geçirilen sikkelerin incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:14 Kaynak: DHA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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