Dedektörle Kaçak Kazıya Jandarma Operasyonu
51 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde kaçak kazı yapanlara yönelik olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3 adet dedektör ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde kaçak kazı yapanlara yönelik olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3 adet dedektör ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö., Y.G. ve Y.E. isimli şahısların ilçeye bağlı Demircilik Mahallesi kırsalında izinsiz define aradıkları yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Şahısların içinde bulunduğu aracı durduran jandarma ekipleri, yaptıkları aramada kaçak kazıda kullanılan 3 adet dedektör ele geçirdi.
Dedektörlere el konulurken, A.Ö., Y.G. ve Y.E. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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