Son Dakika Haberleri: Dedektörle plajda arama yapan turistten ilginç savunma
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Dedektörle plajda arama yapan turistten ilginç savunma

13 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki plajda Rus turistin dedektörle arama yapması vatandaşları şaşırttı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki plajda Rus turistin dedektörle arama yapması vatandaşları şaşırttı.

Mavi bayraklı halk plajında metal dedektörle arama yapan bir kişiden rahatsız olanlar, "Dedektörle arama yapıyor, toz çıkartıyor." diyerek belediyeyi aradı.

Bunun üzerine plaja gelen zabıta görevlileri, Rus turisti çevreyi rahatsız etmemesi konusunda uyardı. Topladığı metal parçalar incelenen turist, "Sahildeki kumlara atılan metal çöpleri dedektör ile temizliyorum." diyerek kendini savundu.

Rus turist, daha sonra plajdan ayrıldı.

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:13 Kaynak: AA
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