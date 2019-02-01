Dedektörlü Kaçak Kazıcılar Jandarmaya Yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesinde alınan bir ihbarı değerlendirerek bölgede çalışma yaptı. İlçeye bağlı İğdir köyü ile Haremikışla köyü arasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada; 2 adet dedektör, 1 adet laptop, 1 adet adaptör, 1 adet sensör ve 80 metre kablo ele geçirildi. Yakalanan iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

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