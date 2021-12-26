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Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı! - Son Dakika

Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!

26.12.2021 11:27

Yurtdışında kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Ermeni mezarı olduğu belirtilen yeri kazan yabancı bir şahıs, mezardan zorla çıkardığı kutuda altın işlemeli malzemeleri buldu. Bu malzemelerin, ölen kişiye ait olduğu açıklandı.

Yurtdışındaki bir ülkede kaydedildiği belirtilen görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu görüntülerde, yabancı olduğu belirtilen bir şahsın, Ermeni mezarını kazdığı anlar yer aldı.

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Önce dedektör ile mezarlıkta gezinmeye başlayan şahıs, daha sonra dedektöründe bir gariplik fark etmesinin ardından elindeki kürekle mezarlıktaki toprağı çekmeye başladı. Kutuya yaklaştığını gören şahıs, sonrasında eliyle toprağı temizledi.

ÖLEN KİŞİYE AİT MALZEMELER

Yabancı definecinin, topraktan zorla aldığı kutudan çıkanlar ise kendisine hayran bıraktı. Kutudan, ölen Ermeni kişiye ait olduğu belirtilen çok sayıda kişisel eşya çıktı. Eşyaların hemen hemen hepsinde altın işlemesi olması ise gözlerden kaçmadı. Ayrıca ürünlerin işlemelerinin birinci kalite olması da dikkat çekti.

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Ermeni, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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