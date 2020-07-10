Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar - Son Dakika

Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar

Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlarHAKKARİLİ çiftçiler, biçerlerin giremediği arazide geleneksel tarım aleti tırpan kullanarak imece usulü ot biçerek hayvanlarının kışlık yemini hazırlıyor.

Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar

İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi

HAKKARİLİ çiftçiler, biçerlerin giremediği arazide geleneksel tarım aleti tırpan kullanarak imece usulü ot biçerek hayvanlarının kışlık yemini hazırlıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde biçerlerin giremediği arazilerde vatandaşlar imece usulü ile geleneksel tarım aleti tırpan kullanıyor. Vatandaşlar, keskinleştirdikleri tırpanlarla aralarında ikişer metre mesafe bırakarak, otları biçmeye başlıyor. Sıcak havada saatlerce mesai yapan vatandaşlar hayvanlarının kışlık yiyeceğini birlik beraberlik içerisinde hazırlıyor.

Bu geleneğin dedelerinden kaldığını belirten Devlet Yılmaz, "Biz Durankaya beldemizde yardımlaşma usulü ile otlarımızı biçiyoruz. Bizde yardımlaşma gelenektir. Bugün de Durankaya Belediye Başkanımız İsmail Demirci'nin ot biçme günüydü. Hepimiz belediye başkanımızın yardımına geldik. Dedelerimizden kalan bir gelenektir. Bu gelenek birlik beraberliğimizi artırıyor" diye konuştu.

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ise, ot biçme mevsimi olduğunu belirterek, "Bugün sağ olsunlar beldemizde her mahalleden bir iki kişi ot biçme yardımımıza geldi. Sabah erken saatlerinde gelen 40 kişi otlarımızın hepsini biçti. Bu yardımlaşma beldemizde yıllardan beri sürüyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

İsmail Demirci, Durankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:41 Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 09:28 Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak 09:19 Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti 08:37 Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 07:34 Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 01:03 Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı 00:20 Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
12:16
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
12:01
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
11:48
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
11:45
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
11:44
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
11:35
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
11:32
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
11:17
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
11:11
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
11:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 13:05:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]