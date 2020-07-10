Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar - Son Dakika

Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar

HAKKARİLİ çiftçiler, biçerlerin giremediği arazide geleneksel tarım aleti tırpan kullanarak imece usulü ot biçerek hayvanlarının kışlık yemini hazırlıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde biçerlerin giremediği arazilerde vatandaşlar imece usulü ile geleneksel tarım aleti tırpan kullanıyor. Vatandaşlar, keskinleştirdikleri tırpanlarla aralarında ikişer metre mesafe bırakarak, otları biçmeye başlıyor. Sıcak havada saatlerce mesai yapan vatandaşlar hayvanlarının kışlık yiyeceğini birlik beraberlik içerisinde hazırlıyor.

Bu geleneğin dedelerinden kaldığını belirten Devlet Yılmaz, "Biz Durankaya beldemizde yardımlaşma usulü ile otlarımızı biçiyoruz. Bizde yardımlaşma gelenektir. Bugün de Durankaya Belediye Başkanımız İsmail Demirci'nin ot biçme günüydü. Hepimiz belediye başkanımızın yardımına geldik. Dedelerimizden kalan bir gelenektir. Bu gelenek birlik beraberliğimizi artırıyor" diye konuştu.

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ise, ot biçme mevsimi olduğunu belirterek, "Bugün sağ olsunlar beldemizde her mahalleden bir iki kişi ot biçme yardımımıza geldi. Sabah erken saatlerinde gelen 40 kişi otlarımızın hepsini biçti. Bu yardımlaşma beldemizde yıllardan beri sürüyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum" dedi.