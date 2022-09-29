DEDELERİNDEN KALMA 300 YILLIK SU DEĞİRMENİNDE BUĞDAY ÖĞÜTÜYOR - Son Dakika
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DEDELERİNDEN KALMA 300 YILLIK SU DEĞİRMENİNDE BUĞDAY ÖĞÜTÜYOR

29.09.2022 09:29

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Nüğürcük Mahallesi'nde Temel Uzun (73), dedelerinden kalma 300 yıllık su değirmenini işletiyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Nüğürcük Mahallesi'nde Temel Uzun (73), dedelerinden kalma 300 yıllık su değirmenini işletiyor. Çocukluğundan beri çalıştığı ata yadigarı değirmeni hem işletip hem de ayakta kalmasını sağladığını söyleyen Uzun, sağlıklı olması nedeniyle yöre halkının buğdaylarını burada una dönüştürdüğünü ifade etti.

Oltu ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Nüğürcük Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Temel Uzun, dedelerinden kalma su değirmeninde un öğüterek geçimini sağlıyor. 4 kuşaktır değirmeni ailesinin işlettiğini, 13 yaşındayken çalışmaya başladığı değirmeni şimdilerde kendisinin çalıştırdığını belirten Temel Uzun, hem Nüğürcük'ten hem de çevre mahallelerden gelen vatandaşların buğdaylarını öğüterek un haline getiriyor. Hasat mevsimiyle birlikte yaklaşık 3 ay boyunca geleneksel usullerle un öğüten değirmene vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Kışlık un ihtiyaçlarını karşılamak için buğdayını elektrikli değirmenler yerine Uzun'un değirmenine getiren vatandaşlar, daha sağlıklı olduğu için böyle bir tercih yaptıklarını ifade etti. İlçe merkezinden buğdayını değirmene getiren Salih Macit, "Su değirmeni tamamen doğal ve kepekli un öğütüyor. Çok sağlıklı olduğu için tercih ediyoruz. İlçemizde tek bu değirmen kaldı" dedi. Su değirmeninin unu yakmadan öğüttüğünü söyleyen Ahmet Aktürk ise "Bu değirmenin özelliği buğdayı yakmadan öğütüyor olması. Kepeği ile öğüttüğü için daha sağlıklı oluyor. Bu undan üretilen kepekli ekmek de çok daha yumuşak, daha özlü olur. Un değerini kaybetmez. Elektrikli değirmenler buğdayı yakarak öğüttüğü için unun özelliği kayboluyor" diye konuştu. Değirmenin 300 yıllık olduğunu ve dedelerinden kendisine kaldığını anlatan Temel Uzun, ise şöyle konuştu: "Bu değirmen 4 kuşak önceki dedemden bugüne kadar yöre halkına hizmet ediyor. Önceden bizim bölgede çok sayıda değirmen vardı. Kullanılmayan değirmenler harabeye döndü. Ben çocukluğumdan beri çalıştığım bu değirmeni ayakta tutmayı başardım. Ömrüm yettiğince de burayı çalıştıracağım. Benden sonra ne olur bilemem ama yöre halkı bu değirmende öğütülen unlar sağlıklı olduğu için halk burayı tercih ediyor. Yaklaşık 60 yıldır değirmende öğütülen undan herkes çok razı. Bu kadar yıldır çalışan değirmenin bazı ihtiyaçları da var. Devlet kuruluşlarına müracaat edeceğim, su arkının bendi için 4 tane boru lazım. Aşırı yağışlar sonucu sel geldiğinde sıkıntı çekiyorum. 4 tane boru olursa sorun çözülür. Değirmenimde öğütülen un çok sağlıklı. Eskiden burada unu öğütenlerde hiç hastalık yoktu. Kepekli un, sağlıklı un. Şimdi insanlar bu değirmenin ununu tercih ediyorlar. Sağlık için buraya geliyorlar." (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DEDELERİNDEN KALMA 300 YILLIK SU DEĞİRMENİNDE BUĞDAY ÖĞÜTÜYOR - Son Dakika

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