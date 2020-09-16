Dedelerinin diktiği fıstık ağaçları torunlarına gelir kaynağı oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde 1969 yılında kayısıya alternatif olarak deneme amaçlı dikilen Antep fıstığı ağaçları, şimdi üreticilere ek gelir kaynağı oldu.

Kayısı üretiminde öne çıkan Malatya'da, Darende İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleriyle 1969'da Ilıca Mahallesi'ne dikilen Antep fıstığı fidanlarının kıymeti 50 yıl sonra anlaşıldı.

Yaklaşık 5 bin Antep fıstığı ağacı bulunan yörede, üreticiler son beş yıldır ağaçlara bebek gibi bakıyor. Özenle bakılan fıstık bahçelerinden ciddi verim alan yöre çiftçisi, dedelerinin yarım asır önce diktiği kırsaldaki bahçelere sahip çıkarak ticari değeri yüksek fıstık üretimi için yeni üretim sahaları oluşturuyor.

Fıstık üreticilerinden emekli öğretmen Hasan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinin yarım asır önce diktiği fıstıkların hasadını yaptıklarını söyledi.

O dönem İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kayısıya alternatif ürün olarak fıstığın ilk defa kendi köylerinde denendiğini anlatan Özgür, şöyle konuştu:

"1969 yılında dedemler buraya fıstık ağaçlarını dikmek için çalışmaya başladı. Daha sonra Gaziantep'ten fide getirilip, buraya dikildi, sonra da aşılandı. Ağaçlar 8-10 yıl sonra ürün vermeye başladı. Şu an hasadını yaptığımız ağaçlar 50 yıllık. Yöreye yaklaşık 5 bin fıstık dikilmiş. Lakin bir kısmı bakımsızlıktan kurumuş öylece kalmış. Bir kısmı kaybedilmiş olsa da büyük oranda birçok aile şu an hasat yapıyor."

Özgür, Antep fıstığı ağaçlarına iyi bakım yapan ailelerin güzel verim aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Susuz bir bölge olduğu için kayısı gibi hızlı yetişmiyor. Fıstık ağacı kıymetli bir ağaç, ürün alabilmek için uzun zaman gerekiyor. Kente çok fazla yaygınlaşmadı sadece ilçemizde bu bölgede yetişiyor. Son 5-10 yıldır elde edilen ürünleri Gaziantep'e gönderiyoruz. Kilogramını 20 ile 25 liradan yaş olarak satıyoruz. Yörede fıstık yetiştiriciliği gelişmeye başladı, yeni bahçeler yapılıyor. İyi bir bakım ve ilgi olursa üretici muazzam bir gelir elde edilebilir. Antep fıstığı şu an bizim için kayısıya alternatif ek gelir kaynağı oldu."

"Kayısı gibi bir zorluğu yok"

İlçedeki en büyük fıstık üreticisi Seyfettin Bozal da yetiştirilen fıstığın Gaziantep fıstığıyla aynı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki fidanlar Gaziantep'ten getirilerek aşılanmış dolayısıyla meyvesi hem çok kaliteli hem de çok lezzetli. Şimdi herkes fıstığın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardı ama ağaçları kurudu. Şu an yeni yeni eski ağaçlarla ilgileniliyor. Herkes eski ağaçları kurtarmaya çalışıyor, üstüne yeni bahçeler yapılıyor. Bahçesinde 100 fıstık ağacı olan bir ailenin geliri 60 bin liradan aşağı düşmez. Bakımı kolay sadece yılda 3-4 defa bahçeyi traktörle sürmeniz yeterli. Kayısı gibi bir zorluğu yok. İklimimiz uygun, fıstığımızın kalitesi aynı Gaziantep fıstığı kalitesinde. Biz bu bahçelerden elde ettiğimiz ürünleri Gaziantep pazarına gönderiyoruz."