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Dedeli Belediyesinin çalışmaları

6 saat önce

Patnos ilçesine bağlı Dedeli beldesinde, belediye ekipleri altyapı çalışmalarına hız verdi.

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Patnos ilçesine bağlı Dedeli beldesinde, belediye ekipleri altyapı çalışmalarına hız verdi.

Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, yaptığı açıklamada, Merkez Mahallesi'nin yol, su, altyapı işlerini bitirdiklerini söyledi.

Mahallenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Kıvanç,"Her geçen gün büyüyen beldemizin altyapı, yol ve su ihtiyacı için gerekli çalışmalarına devam ediyoruz. Toplamda 13 bin metrekare kilitli parke taşı, 3 bin metre bordür, ve bin 500 metre su oluğu döşenmesi işi kısa zaman içerisinde bitirilmiştir." diye konuştu.

Kıvanç, belediye olarak kışın karla mücadelede en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla hazırlıkları tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Reşit Kıvanç, Patnos, Dedeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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