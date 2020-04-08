Dedeli Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Patnos ilçesinin Dedeli Belde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, yaptığı açıklamada, salgına karşı her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi.

Merkez ve dört mahallenin yollarını, iki günde bir baştan aşağı yıkayarak dezenfekte ettiklerini ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

"Bununla beraber merkez ve dört mahallemize ilaçlama yapmadığımız hiçbir ev, iş yeri, ahır, ortak alan kalmadı ve yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle 65 yaş ve üstü ailelerimizin evlerinin temizliği, ihtiyaçları gibi talepleri, beldedeki gönüllü gençlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor. İhtiyaç sahibi yaklaşık 200 ailemize yardım kolisi dağıtımına başlayacağız."

Beldenin Van'ın Erciş ilçesine sınır noktasında olduğuna işaret eden Kıvanç, "Van'a gitmek isteyenlerden bazıları, kolluk kuvvetlerinden kaçarak uygulamaya takılmamak için beldemizin uç kesimlerinden geçişler gerçekleştiriyor. Kolluk kuvvetleri ile yaptığımız görüşmelerde bu geçiş olayını sonlandırmak için kolluk kuvvetlerimizin eşliğinde yaklaşık 6 kişilik ekiplerimizle belirlenen bölgelere hendek kazarak ulaşımı engelledik." dedi.