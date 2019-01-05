Son Dakika Haberleri: Dedem Abdülhamid Han Dahi Bir Devlet Adamıydı

Dedem Abdülhamid Han Dahi Bir Devlet Adamıydı

21 dakika önce

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de 'Şehzadenin Dilinden Sultan Abdülhamid Han' başlıklı konferansta konuşan Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, dedesi Abdülhamid Han'ın devlet adamlığını ve dehasını anlattı.

Dedem Abdülhamid Han Dahi Bir Devlet Adamıydı, System.String[]
ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de 'Şehzadenin Dilinden Sultan Abdülhamid Han' başlıklı konferansta konuşan Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, dedesi Abdülhamid Han'ın devlet adamlığını ve dehasını anlattı.

Sultan Abdülhamid Han'ın ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, bugün sorunlu olarak bilinen bölgelerin birçoğunun o dönem Osmanlı Devleti sınırları içinde yer almasına rağmen kişisel olarak dedesi tarafından satın alındığına dikkati çekti.

Osmanoğlu, "Musul ve Kerkük'ün yüzde 70'i, Bab ve İdlib'de araziler ile Kudüs'te Mescid-i Aksa civarında yerler alıyor. Bu nedenle Abdülhamid Han'ın ileriyi gören bir lider olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

BATI VE DOĞU DİLLERİNİ KONUŞURDU

Sultan Abdülhamid Han'ın başta Fransızca ve diğer Batı dillerini çok rahat konuştuğunu anlatan Osmanoğlu, Arapça ve Farsça öğrenmenin Osman Gazi döneminden gelen bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Osmanoğlu, Sultan Abdülhamid Han'ın türbesinin yıllarca kapalı tutulduğuna dikkati çekerek, "Ben siyaset yapmıyorum. Devletimi seviyorum ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgi ve alakasını da söylemeden geçemem. Kendisine sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

GEREKİYORSA TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLEBİLİR

Sultan Abdülhamid'in Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm ile dost olduğunu ve Hicaz demir yolu hattını Almanlara yaptırdığını hatırlatan Osmanoğlu, "Ancak Berlin'e geldiğimde havalimanının görünümü beni çok şaşırttı. Müteahhit gerekiyorsa Türkiye'den gönderilebilir." ifadesini kullanarak yapımı yılan hikayesine dönen havalimanı inşaatına göndermede bulundu.

Orhan Osmanoğlu, Berlin'de gördüğü ilgiye ilişkin ise "Dedem Abdülhamid'in gönüllerde yaşadığını görmem beni çok mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:55 

Berlin, Han, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir

Son Dakika! ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:16:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dedem Abdülhamid Han Dahi Bir Devlet Adamıydı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]