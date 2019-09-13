Son Dakika Haberleri: Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman oldu
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Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman oldu

28 dakika önce

Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rıfat Dedeman, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise Banu Dedeman üstlendi.

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman oldu, System.String[]

Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rıfat Dedeman, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise Banu Dedeman üstlendi.

Dedeman Holding, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:15 
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