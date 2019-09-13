Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman oldu
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Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rıfat Dedeman, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise Banu Dedeman üstlendi.
Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rıfat Dedeman, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise Banu Dedeman üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:15
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