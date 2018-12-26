Dedeman Konya Kadınlar Kulübü 2.Yaşında

Konya'da farklı sektörlerde kariyer yapan başarılı kadınları biraraya getiren Dedeman Konya Kadınlar Kulübü, bu hafta sonu En Dekor'un katkılarıyla Dedeman Brunch'ta buluştu. Üyeler, Dedeman Otel'in her Pazar gerçekleştirdiği Dedeman Brunch ilegeç kahvaltının tadını çıkarırken, En Dekor'un oluşturduğu hediyeler köşesinde de sevdiklerine neler alabilecekleri konusunda fikir sahibi oldular.

Programda konuşan Dedeman Oteli'in Satış Müdürü Serap Bakırhan, çalışma hayatından bir nebze de olsa uzaklaşarak, bu tür sosyal etkinliklerde biraraya gelip, mutlu ve güzel anlar yaratmayı hedeflediklerini bildirdi. Uzun bir süreden sonra tekrar Dedeman Brunch'ta biraraya geldiklerini, bu yüzden sohbetlerin ve paylaşılan zamanın oldukça keyifli geçtiğini belirtti. Bu projede kendilerine destek veren En Dekor sahibi Remzi Korkmaz ve ekibine de ayrıca çok teşekkür ettiklerini iletti.

2. yıllarını dolduran Dedeman Konya Kadınlar Kulübü, hep beraber kesilen pasta ikramı ile sona erdi. Dedeman Konya Otel Satış Müdürü Serap Bakırhan, bundan sonraki aylarda düzenleyecekleri farklı etkinliklerde, kadınların ilgisini çeken konu ve konuklara yer vermeye devam edeceklerini belirtti.