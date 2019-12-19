Dedeman Otelleri Genel Müdürlerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Dedeman Otelleri Genel Müdürleri, Başkan Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.



Dedeman Turizm Yatırımları İcra Kurulu Üyesi ve Dedeman Bostancı Otelleri Genel Müdürü Nadir Kadakal, Dedeman Turizm Yatırımları İcra Kurulu Üyesi ve Dedeman Gayrettepe Oteli Genel Müdürü Gündüz Yeşil, Park Dedeman Eskişehir Oteli Genel Müdürü Tolga Ünal, Park Dedeman Trabzon Oteli Genel Müdürü İlter Sipahi ile KOSGEB Bayburt İl Müdürü Mete Emir Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci kendilerini Bayburt'ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden misafirleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundular. - BAYBURT