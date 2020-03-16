Dedeman Turizm, bu yıl 312 milyon liralık ciro hedefliyor

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, grup olarak 2023'e kadar otel sayısını 25'e, oda sayısını 3 bin 800'lere çıkarmayı planladıklarını belirtti. Şirket, bu yıl ise 312 milyon TL ciro hedefliyor.