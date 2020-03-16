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Dedeman Turizm, bu yıl 312 milyon liralık ciro hedefliyor
34 dakika önce
Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, grup olarak 2023'e kadar otel sayısını 25'e, oda sayısını 3 bin 800'lere çıkarmayı planladıklarını belirtti.
Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, grup olarak 2023'e kadar otel sayısını 25'e, oda sayısını 3 bin 800'lere çıkarmayı planladıklarını belirtti. Şirket, bu yıl ise 312 milyon TL ciro hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:55
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