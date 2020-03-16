Dedeman Turizm, bu yıl 312 milyon liralık ciro hedefliyor - Son Dakika
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Dedeman Turizm, bu yıl 312 milyon liralık ciro hedefliyor

34 dakika önce

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, grup olarak 2023'e kadar otel sayısını 25'e, oda sayısını 3 bin 800'lere çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Dedeman Turizm, bu yıl 312 milyon liralık ciro hedefliyor, System.String[]

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, grup olarak 2023'e kadar otel sayısını 25'e, oda sayısını 3 bin 800'lere çıkarmayı planladıklarını belirtti. Şirket, bu yıl ise 312 milyon TL ciro hedefliyor.

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:55 
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